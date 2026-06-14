Ελβετία: Οι πολίτες απορρίπτουν πρόταση για «κόφτη» του πληθυσμού της χώρας στα δέκα εκατομμύρια

Τα προσωρινά αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Κυριακής δείχνουν ότι οι Ελβετοί πολίτες απέρριψαν την πρόταση του εθνικιστικού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος (SVP) για τη λήψη μέτρων με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα δέκα εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το ερευνητικό ινστιτούτο gfs.bern, οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρωτοβουλία «Όχι στα δέκα εκατομμύρια» σε ποσοστό 55%, ενώ το 45% την ενέκρινε.

Η προσέλευση ήταν υψηλή στις πόλεις, επισήμανε ο Λούκας Γκόλντερ, αναλυτής στο gfs.bern, που σημείωσε ότι υπήρξε μια αποφασιστική απόρριψη της πρωτοβουλίας στα αστικά κέντρα.

(AP Photo/Anja Niedringhaus)

Στο καντόνι Νεσατέλ, το 67,3% των ψηφοφόρων είπε «όχι» στην πρωτοβουλία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 65,4% στη Γενεύη και 64,5% στο Βοντ. Η απόρριψη ήταν πιο ηχηρή στην γερμανόφωνη Βασιλεία, με 73,5%. Αντίθετα, το μικρό αγροτικό καντόνι του Άπεντσελ, στη βορειοανατολική Ελβετία, ψήφισε «ναι» με πλειοψηφία 65,9%. Η καταμέτρηση έχει ολοκληρωθεί στα περισσότερα από τα 26 καντόνια της χώρας.

«Η ύπαιθρος είπε ξεκάθαρα “ναι”, αλλά οι πόλεις ανέτρεψαν την πλάστιγγα», δήλωσε ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, Μαρσέλ Ντέτλινγκ, στο ελβετικό δημόσιο ραδιόφωνο SRF, που σχολίασε ότι τα προβλήματα της χώρας θα συνεχιστούν: «Προτρέπω όσους γιορτάζουν σήμερα να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα», είπε.

Προτεραιότητα στις σχέσεις με την ΕΕ

Η πρωτοβουλία του Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος ζητούσε από τους πολίτες να θέσουν ένα όριο στον πληθυσμό της χώρας, ως απάντηση στην αυξανόμενη πίεση στις κρατικές υποδομές, όπως οι υπερφορτωμένες δημόσιες μεταφορές, η συμφόρηση στους δρόμους και η στενή αγορά κατοικίας. Για το SVP, όλα αυτά θα μπορούσαν να αποδοθούν στην «ανεξέλεγκτη» μετανάστευση.

Σήμερα, ο πληθυσμός της Ελβετίας ανέρχεται σε 9,1 εκατομμύρια, έχοντας αυξηθεί κατά 23% από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2002 για την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, η Ελβετία θα έπρεπε υποχρεωτικά να λάβει μέτρα εάν ο πληθυσμός έφτανε τα 9,5 εκατομμύρια πριν από το 2050.

Ο Σεντρίκ Βέρμουθ, συμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, δήλωσε ότι η πλειοψηφία του ελβετικού πληθυσμού έχει βαρεθεί την «πολιτική του αποδιοπομπαίου τράγου» του Λαϊκού Κόμματος. Απέδωσε επίσης την απόρριψη του πληθυσμιακού ορίου από τους ψηφοφόρους στην επιθυμία να διαφυλαχθούν οι σχέσεις με την ΕΕ, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ελβετίας και πρωταρχική πηγή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού χάρη στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Η πρόεδρος της Ελβετικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων economysuisse, Μόνικα Ριλ, συμφώνησε με τον Βέρμουθ, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα της Κυριακής σημαντικό για τις σχέσεις Ελβετίας-ΕΕ και για τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε εργαζόμενους της ΕΕ.

Η πρόταση «Όχι στα δέκα εκατομμύρια» είναι η τελευταία σε μια σειρά πρωτοβουλιών που προωθεί το SVP, στο πλαίσιο του συστήματος άμεσης δημοκρατίας της χώρας. Το 2014, οι ψηφοφόροι υποστήριξαν οριακά την πρότασή του για τη «μαζική μετανάστευση», αλλά το κόμμα υποστηρίζει ότι δεν εφαρμόζεται σωστά.

Πηγή: swissinfo.ch