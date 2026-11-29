Οι ελβετοί ψηφοφόροι θα αποφασίσουν σήμερα αν θα χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων, ένα ευαίσθητο θέμα που αγγίζει την παραδοσιακή ουδετερότητα της χώρας και το μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας της. Η Ελβετία τηρεί τις Συμβάσεις της Χάγης του 1907 περί ουδετερότητας, οι οποίες την εμποδίζουν να συμμετέχει σε ένοπλες συγκρούσεις, εκτός αν απειλείται άμεσα, ή να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη σε οποιαδήποτε από τα εμπλεκόμενα σε αυτές μέρη.

Η χώρα έχει δεχθεί πιέσεις γι’ αυτή τη στάση της μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, καθώς η Βέρνη εμπόδισε ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν ελβετικά πυρομαχικά και τεθωρακισμένα οχήματα, τα οποία είχαν αγοράσει στο παρελθόν, για να συνδράμουν το Κίεβο.

Ως αποτέλεσμα, οι ελβετικές εξαγωγές όπλων σημείωσαν κατακόρυφη πτώση το 2023 και το 2024, καθώς οι χώρες απέφυγαν τον ελβετικό οπλισμό, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για την εγχώρια βιομηχανία όπλων και την ικανότητα της Ελβετίας να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Το ελβετικό κοινοβούλιο ψήφισε πέρυσι να μειωθούν οι περιορισμοί στις εξαγωγές πολεμικού υλικού, προκαλώντας την αντίδραση των πολέμιων του μέτρου, οι οποίοι ζήτησαν να διεξαχθεί δημοψήφισμα βάσει της παράδοσης της χώρας στην άμεση δημοκρατία.

Η υπερψήφιση της πρότασης, η οποία υποστηρίζεται από την ελβετική κυβέρνηση, θα επιτρέψει στη Βέρνη να στείλει όπλα σε 36 δυτικές χώρες, ακόμη κι αν εμπλέκονται σε συγκρούσεις, κάτι που μέχρι τώρα απαγορεύεται βάσει των νόμων περί ουδετερότητας.

Θα επιτρέψει επίσης στην Ελβετία να πωλεί όπλα σε χώρες χωρίς να απαιτεί ρήτρα που να προβλέπει ότι η Βέρνη πρέπει να εγκρίνει ενδεχόμενη επανεξαγωγή τους. Η χαλάρωση των περιορισμών δεν θα ισχύσει για την Ουκρανία, η οποία θα παραμείνει αποκλεισμένη από την παραλαβή, άμεσα ή έμμεσα, ελβετικού εξοπλισμού.

Οι υποστηρικτές της πρότασης λένε πως οι αλλαγές έχουν ζωτική σημασία για να διατηρηθεί η αμυντική ικανότητα της Ελβετίας και να προστατευθεί η αμυντική βιομηχανία της. Όμως οι αντίπαλοι υποστηρίζουν πως οποιαδήποτε χαλάρωση θα υπονομεύσει την ελβετική ουδετερότητα και μπορεί να οδηγήσει στο να χρησιμοποιηθούν περισσότερα από τα όπλα της σε εμφύλιους πολέμους.

Την Παρασκευή, η γαλλίδα υπουργός Άμυνας δήλωσε πως οι ευκαιρίες για βιομηχανική συνεργασία στο μέλλον θα μειωθούν, αν παραμείνουν οι περιορισμοί. Πριν από την ψηφοφορία, η πρόθεση ψήφου ήταν πολύ αμφίρροπη, με το 49% να τάσσεται υπέρ της χαλάρωσης των περιορισμών και το 48% να αντιτίθεται σ’ αυτή, σύμφωνα με δημοσκόπηση του δημοσιογραφικού ομίλου Tamedia.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ