ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο

Στο 8,1% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον Αύγουστο 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,3% τον Ιούλιο 2025. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 383.788 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 72.352 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 (15,9%) και μείωση κατά 11.542 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (2,9%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,6% από 11,8% τον Αύγουστο πέρυσι και στους άνδρες σε 6,1% από 8%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε σε 19% από 17,2% τον Αύγουστο 2024, ενώ στις ηλικίες 25- 74 ετών μειώθηκε σε 7,5% από 9,3%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.337.315 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 79.288 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 (1,9%) και μείωση κατά 2.331 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (0,1%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.025.161 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 35.078 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 (1,1%) και αύξηση κατά 11.556 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (0,4%).