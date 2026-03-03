ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,7% τον Ιανουάριο η ανεργία

Στο 7,7% υποχώρησε τον Ιανουάριο του 2026 η ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε σχέση με 7,9% τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 (9,8%) υποχώρησε 2,1%.

Πιο αναλυτικά: