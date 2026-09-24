ΕΛΣΤΑΤ: Στάσιμες οι γεννήσεις το α’ εξάμηνο του 2026 – Πόσα παιδιά γεννήθηκαν

Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι γεννήσεις στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ .

Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο καταγράφηκαν 31.390 γεννήσεις ζώντων, μόλις τέσσερις περισσότερες από τις 31.386 της αντίστοιχης περιόδου του 2025, με τη μεταβολή να διαμορφώνεται ουσιαστικά στο 0%. Από τα παιδιά που γεννήθηκαν, 16.135 ήταν αγόρια και 15.255 κορίτσια.

Από την άλλη πλευρά, οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 195, σημειώνοντας αύξηση 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπου καταγράφηκαν 193 γεννήσεις νεκρών.

Τα στοιχεία έρχονται μετά την οριακή αύξηση που είχε ήδη καταγράψει η ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, όταν οι γεννήσεις είχαν αυξηθεί κατά 57 ή 0,4% σε ετήσια βάση.

Πού παρατηρήθηκε μείωση και αύξηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά της ΕΛΣΤΑΤ, το α’ και το β’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις γεννήσεων καταγράφηκαν τους μήνες Ιανουάριο και Απρίλιο, κατά 2,6% και 2,2% αντίστοιχα, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν τους μήνες Φεβρουάριο και Μάιο, κατά 2,9% και 2,4% αντίστοιχα.

Η ιθαγένεια των μητέρων – Το δημογραφικό

Η αναλογία γεννήσεων ζώντων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 9,2 προς 1 το α’ και το β’ τρίμηνο του 2026, έναντι 9,1 προς 1 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας, παρατηρείται αύξηση γεννήσεων σε επτά από τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Θεσσαλίας, κατά 72, 50 και 48 γεννήσεις αντίστοιχα. Ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Βορείου Αιγαίου, κατά 103, 85 και 60 γεννήσεις αντίστοιχα.