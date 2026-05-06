ΕΛΣΤΑΤ: Στα 5,6 δισ. το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου – Αύξηση 6,9%

Σε 5.642,1 εκατ. ευρώ (6.573,5 εκατ. δολάρια) ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 έναντι 5.279,4 εκατ. ευρώ (5.413,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,9%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 151,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 152,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 13.220,2 εκατ. ευρώ (15.528,6 εκατ. δολάρια) έναντι 13.468,0 εκατ. ευρώ (13.940,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 1,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 38,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 18,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 7.578,1 εκατ. ευρώ (8.955,1 εκατ. δολάρια) έναντι 8.188,6 εκατ. ευρώ (8.527,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 7,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 112,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 134,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Φεβρουάριος

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε 2.791,8 εκατ. ευρώ (3.263,6 εκατ. δολάρια) έναντι 2.442,9 εκατ. ευρώ (2.510,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 14,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 274,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 273,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,9% σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2025.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 6.711,7 εκατ. ευρώ (7.911,9 εκατ. δολάρια) έναντι 6.509,4 εκατ. ευρώ (6.757,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 263,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 238,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 3.919,9 εκατ. ευρώ (4.648,3 εκατ. δολάρια) έναντι 4.066,5 εκατ. ευρώ (4.247,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 10,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 35,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2025.