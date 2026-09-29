ΕΛΣΤΑΤ: Στα 447,5 δισ. ευρώ ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων το 2024

Στα 447,5 δισ. ευρώ ανήλθε το 2024 ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών, ενώ η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα 300,6 και 114,2 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6,5% στον κύκλο εργασιών και 11,9% στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία.

Ως προς τις εισροές εργασίας, σύμφωνα με την έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, αυτές αριθμούσαν 3,6 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων τα 2,7 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί.

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους το 2024 ανήλθαν σε 352,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 165,8 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς επεξεργασία, ενώ πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 21,3 δισ. ευρώ το 2024.

Σύμφωνα, επίσης, με την έρευνα, το 2024 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 966.366 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Ο κλάδος με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 220.588 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 22,8% του συνόλου. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων μεταξύ των ετών 2023- 2024 ήταν η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (15,2%), ενώ ο κλάδος με τη μεγαλύτερη μείωση ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (1,1%).

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2024, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 37,5% και 167,7 δισ. ευρώ. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2023-2024 ήταν οι κατασκευές (24,1%), ενώ δεν υπήρξε μείωση του κύκλου εργασιών σε κανέναν κλάδο.

Ο κλάδος που συνεισέφερε τη μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία το 2024 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 22,3 δισ. ευρώ (19,6%). Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη αύξηση στην προστιθέμενη αξία μεταξύ των ετών 2023-2024 ήταν η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (32,2%), ενώ ο κλάδος με τη μεγαλύτερη μείωση (39,7%) ήταν τα ορυχεία και λατομεία.

Στα μεγέθη της απασχόλησης, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2024 με 846.889 απασχολούμενους (23,3%). Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό απασχολουμένων μεταξύ των ετών 2023-2024 ήταν η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (14,6%), ενώ ό κλάδος με τη μεγαλύτερη μείωση (10,3%) ήταν η εκπαίδευση.

Όσον αφορά την παραγωγικότητα, που ορίζεται ως η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο, αυτή αυξήθηκε κατά 7,4% στο σύνολο της οικονομίας μεταξύ των ετών 2023-2024. Ο τομέας που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγικότητα είναι η εκπαίδευση (18,4%) και ο τομέας που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση (36%) είναι τα ορυχεία και λατομεία.