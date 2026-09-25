ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 1.820 ευρώ η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές το 2025, ανήλθε στα 21.842,40 ευρώ έναντι 20.694,48 ευρώ το 2024, με το 50% των νοικοκυριών δαπανούν ποσό υψηλότερο από 1.414,60 ευρώ τον μήνα.

Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν, κατά μέσο όρο, το 23,4% του συνολικού μηνιαίου προϋπολογισμού τους για στέγαση, εκ του οποίου το 17,3% αφορά στην καταβολή ενοικίου.

Το μερίδιο της μέσης δαπάνης για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά και στέγαση των νοικοκυριών του φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 54,4% της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 34,5%.

Η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην περιφέρεια Αττικής και ανήλθε σε 24.981,36 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη καταγράφηκε στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ανήλθε σε 16.475,52 ευρώ.

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών το 2025 εμφανίζεται μειωμένη κατά 12% σε σύγκριση με το 2008.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για οικογενειακούς προϋπολογισμούς (ΕΟΠ), έτους 2025. Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 5.540 ιδιωτικών νοικοκυριών στο σύνολο της χώρας. Ειδικότερα:

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές το 2025, ανήλθε σε 21.842,40 ευρώ (1.820,20 ευρώ τον μήνα), καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,5% σε σχέση με το 2024 (1.724,54 ευρώ). Σε σταθερές τιμές, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 2,9% ή κατά 611,93 ευρώ, λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, που ήταν 2,59%.

Η μέση ετήσια δαπάνη ανά άτομο το 2025, ανήλθε σε 9.225,12 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,5% (484,92 ευρώ ετησίως) σε σύγκριση με το 2024 (8.740,20 ευρώ).

Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών, σε τρέχουσες τιμές, αφορά:

στα είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά (20,4%),

στη στέγαση (14,7%) και

στις μεταφορές (13,6%),

ενώ το μικρότερο μερίδιο των δαπανών (2%) καταγράφεται στην ασφάλεια και στις οικονομικές υπηρεσίες.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2024), καταγράφεται στις ακόλουθες ομάδες:

*διαρκή αγαθά (8,9%), στέγαση (8,3%) και εκπαίδευση (8,2%), ενώ μείωση κατά 2,4% καταγράφεται στις δαπάνες για τις ασφάλειες και τις οικονομικές υπηρεσίες.

Όσον αφορά στις δαπάνες για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2024), παρατηρείται αύξηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης (σε τρέχουσες τιμές), στα παρακάτω είδη: καφές, τσάι και κακάο (11,9%), κρέας (9,9%), ψάρια (8%), ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι, σιρόπια, σοκολάτα (6,5%), φρούτα (5,4%), γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά (4,9%), μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμοί φρούτων και λαχανικών (2%), αλεύρι, ψωμί, δημητριακά (2%) και λαχανικά (0,6%).

Ενώ μείωση της μέσης μηνιαίας δαπάνης (σε τρέχουσες τιμές), παρατηρείται στα παρακάτω είδη: έλαια και λίπη (11,2%) και λοιπά είδη διατροφής (1,8%).

Τα μονομελή νοικοκυριά, που το μέλος είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, δαπανούν, κατά μέσο όρο, ποσό που αντιστοιχεί στο 45,6% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας ενώ τα νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα ζευγάρι με δύο παιδιά ηλικίας έως και 16 ετών δαπανούν, κατά μέσο όρο, το 149,8% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας.

Τα νοικοκυριά στα οποία ο υπεύθυνος είναι οικονομικά μη ενεργός ή άνεργος δαπανούν, κατά μέσο όρο, ποσό που αντιστοιχεί στο 68,6% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας, ενώ αυτά που ο υπεύθυνος είναι αυτοαπασχολούμενος με μισθωτούς δαπανούν το 217,9% του αντίστοιχου ποσού.

Η μέση μηνιαία δαπάνη διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του υπευθύνου του νοικοκυριού, με την υψηλότερη μέση δαπάνη να καταγράφεται στα νοικοκυριά με υπεύθυνο ηλικίας 35- 44 ετών. Συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά αυτά δαπανούν, κατά μέσο όρο, ποσό που αντιστοιχεί στο 133,3% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας (133,6% το 2024). Τα νοικοκυριά με τη μικρότερη ποσοστιαία συμμετοχή (55,6%) για το 2025 ήταν αυτά με υπεύθυνο ηλικίας 75 ετών και άνω (58,5% το 2024).

Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά μέσο όρο 1.386,11 ευρώ τον μήνα, ενώ αυτά που διαμένουν σε αστικές περιοχές δαπανούν 1.892,86 ευρώ τον μήνα. Επομένως, τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν ποσό, κατά μέσο όρο, 26,8% λιγότερο από τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αστικές περιοχές.

Τα νοικοκυριά που διαμένουν στην περιφέρεια Αττικής δαπανούν, κατά μέσο όρο, ποσό που αντιστοιχεί στο 114,4% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας, ενώ αυτά που διαμένουν στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δαπανούν το 75,4% του αντίστοιχου ποσού.

Το 2025 σε σύγκριση με το 2024, τα νοικοκυριά που διαμένουν στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αύξησαν τις δαπάνες τους, κατά μέσο όρο 15,9%, ενώ αυτά που διαμένουν στην περιφέρεια Κρήτης κατά 1,8%.

Μεταξύ 2024 και 2025, στις παρακάτω κατηγορίες της ομάδας ειδών διατροφής και οινοπνευματωδών ποτών παρατηρούνται μειώσεις, ως εξής: Ψάρια 2,6%, ψωμί, είδη αρτοποιίας 2,4%, τσιγάρα 1,8%, λαχανικά 1,6%, φρούτα 1,2% και γάλα 1,2%.

Η μέση μηνιαία ποσότητα αυξήθηκε στις παρακάτω κατηγορίες της ομάδας ειδών διατροφής και οινοπνευματωδών: αυγά 11,8%, ελαιόλαδο 8,4%, οινοπνευματώδη ποτά 6,5%, ρύζι 5,8%, ζυμαρικά 2,7%, γιαούρτι 1,5%, τυρί 1,1% και κρέας 0,8%.

Η μέση μηνιαία ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται στην κύρια κατοικία, παρουσίασε αύξηση σε: φυσικό αέριο 17,2%, υγραέριο 15,2%, υγρά καύσιμα 14,6%, ηλεκτρική ενέργεια 3,3%. Και μείωση σε: στερεά καύσιμα (καυσόξυλα, πελλέτες, πυρήνας κ.λπ.) 16,5%.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι τα νοικοκυριά διαθέτουν: Τηλεόραση έγχρωμη: 100,0%, Κινητό τηλέφωνο: 96,4%, Σταθερό τηλέφωνο: 85,2%, Προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο: 80,9%, Επιβατηγό αυτοκίνητο ΙΧ, τουλάχιστον ένα: 69,5%, Πλυντήριο πιάτων: 42,5%, Καταψύκτη: 34,8%, Δεύτερη κατοικία: 16,8%, Κλειστό χώρο στάθμευσης: 13,7% και χρησιμοποιούν την κεντρική θέρμανση (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.λπ.) ως κύρια πηγή θέρμανσης σε ποσοστό 56,6%.

Κατά 4% αυξήθηκε το ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτουν δεύτερη κατοικία, ενώ μείωση 2,4% καταγράφηκε στο ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτουν σταθερό τηλέφωνο.

Το 43,7% των νοικοκυριών χρησιμοποιούν τρία δωμάτια, ενώ το 57,5% διαβιεί σε κατοικία με εμβαδόν από 61 έως 100 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). Ποσοστό που ανέρχεται σε 95,2% των νοικοκυριών χρησιμοποιούν ηλεκτρική κουζίνα για το μαγείρεμα, ενώ 0,8% των νοικοκυριών δεν μαγειρεύει. Το 36,6% των νοικοκυριών χρησιμοποιούν καλοριφέρ πετρελαίου για θέρμανση και το 18,6% φυσικό αέριο, ενώ 0,1% των κατοικιών των νοικοκυριών δεν διαθέτει θέρμανση. Το 78,9% των νοικοκυριών χρησιμοποιεί συσκευή κλιματισμού (air condition) για ψύξη ενώ 17% των κατοικιών των νοικοκυριών δεν διαθέτει ψύξη.

Τέλος, το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης (αγορές, τρέχουσες τιμές) του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,78 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης του φτωχότερου 20% του πληθυσμού (5,68 για το 2024). Ο δείκτης μειώνεται στο 4,52 όταν συμπεριληφθούν στην καταναλωτική δαπάνη οι τεκμαρτές δαπάνες (τελική καταναλωτική δαπάνη), που ήταν 4,38 για το 2024.

Τα νοικοκυριά του φτωχότερου 20% του πληθυσμού αύξησαν τις δαπάνες τους σε σχέση με το 2024 κατά 4,5%, ενώ τα νοικοκυριά του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού κατά 6,4%.

Το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης για είδη διατροφής των νοικοκυριών του φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 31,9% των δαπανών των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 13,2%.

Η μέση μηνιαία ισοδύναμη δαπάνη των φτωχών νοικοκυριών εκτιμάται στο 32,1% των δαπανών των μη φτωχών νοικοκυριών. Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν το 31,9% του μέσου προϋπολογισμού τους σε είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά, ενώ τα μη φτωχά το 19,5%.