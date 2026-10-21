ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση σχεδόν 10 δισ. ευρώ στο δημόσιο χρέος – Ανοδική αναθεώρηση στο ΑΕΠ του 2025

Μείωση σχεδόν 10 δισ. ευρώ κατέγραψε το δημόσιο χρέος στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, υποχωρώντας στα 358,65 δισ. ευρώ και στο 140,8% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ. Παράλληλα, το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 3,12 δισ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο, έναντι 1,92 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης περιορίστηκε στα 358,647 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, από 368,613 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025. Η ετήσια μείωση διαμορφώνεται σε 9,966 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το τέλος του 2025, όταν το χρέος ανερχόταν στα 362,995 δισ. ευρώ, η υποχώρηση φτάνει τα 4,348 δισ. ευρώ. Σε τριμηνιαία βάση, το χρέος μειώθηκε κατά 1,476 δισ. ευρώ από τα 360,123 δισ. ευρώ του τέλους Μαρτίου 2026.

Πώς διαμορφώνεται το χρέος

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει μείωση του υπολοίπου των δανείων και αύξηση των χρεογράφων σε σχέση με το τέλος του 2025.

Ειδικότερα:

Τα δάνεια υποχώρησαν στα 250,393 δισ. ευρώ, από 257,173 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 6,780 δισ. ευρώ.

Τα χρεόγραφα αυξήθηκαν στα 100,660 δισ. ευρώ, από 98,001 δισ. ευρώ.

Η κατηγορία «νόμισμα και καταθέσεις» διαμορφώθηκε στα 7,594 δισ. ευρώ, από 7,821 δισ. ευρώ.

Η μείωση αφορά συνεπώς και το ονομαστικό ύψος του χρέους, παράλληλα με την υποχώρηση του λόγου του προς το ΑΕΠ.