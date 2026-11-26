Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία της Έρευνας Κίνησης Κρατικών – Δημοτικών Θεάτρων και Ορχηστρών του θεατρικού έτους 2024-2025(1). Από τα αποτελέσματα της έρευνας για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, παρατηρούνται τα εξής:

• Η δραστηριότητα των κρατικών – δημοτικών θεάτρων και ορχηστρών ανήλθε σε 2.223 έργα, σε 6.199 παραστάσεις και σε 2.736.117 θεατές, σημειώνοντας μείωση κατά 19,3% στον αριθμό των έργων, κατά 7,4% στον αριθμό των παραστάσεων και κατά 5,4% στον αριθμό των θεατών σε σύγκριση με το θεατρικό έτος 2023-2024.

• Κατά τη χειμερινή περίοδο, ο μεγαλύτερος αριθμός θεατών καταγράφηκε στις κατηγορίες συναυλίες (315.191), παιδικό θέατρο (223.161) και κλασσικό θέατρο (209.791), ενώ κατά τη θερινή περίοδο, ο μεγαλύτερος αριθμός θεατών καταγράφηκε στις κατηγορίες συναυλίες (504.374), «άλλο είδος» (217.566) και αρχαίο δράμα (203.132).

• Οι συνολικές επιχορηγήσεις τις οποίες έλαβαν τα κρατικά και τα δημοτικά θέατρα και οι ορχήστρες, ανήλθαν σε 69.572.640 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2024.