ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 4,6% του δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο

Μείωση 4,6% σημείωσε τον Ιανουάριο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιανουαρίου 2025, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025 ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,0%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025- Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024-Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 3,2%.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,6%, τον μήνα Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, οφείλεται:

-Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,6%

-Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,5%

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,0%, τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, οφείλεται:

-Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,6%

-Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%