ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,7% η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο

Αύξηση κατά 1,7% κατέγραψε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο του 2026 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο αριθμός των πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω ανήλθε σε 1.870, από 1.839 τον Ιούνιο του 2025. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, η συνολική χωρητικότητα του στόλου υποχώρησε κατά 1,6%, στα 34,61 εκατ. ΚΟΧ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ:

Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση κατά 1,7%.

Αύξηση κατά 0,7% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου έτους 2025 προς τον Ιούνιο 2024.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 1,6% τον μήνα Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2025. Μείωση 3,4% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου έτους 2025 προς τον Ιούνιο 2024.

Δύναμη και χωρητικότητα ανά κατηγορία πλοίων

Τον Ιούνιο του 2026 ο ελληνικός εμπορικός στόλος αριθμούσε συνολικά 1.870 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 34.608.977 ΚΟΧ.

Τα φορτηγά πλοία ανήλθαν σε 344, μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση, με τη χωρητικότητά τους να υποχωρεί κατά 4,6%. Τα δεξαμενόπλοια παρέμειναν σταθερά στα 408, ενώ η χωρητικότητά τους μειώθηκε κατά 0,6%.

Αντίθετα, τα επιβατηγά πλοία αυξήθηκαν κατά 4%, στα 830, με τη χωρητικότητά τους να ενισχύεται κατά 1,5%. Τα λοιπά πλοία διαμορφώθηκαν σε 288, σημειώνοντας αύξηση 2,1%, ενώ η χωρητικότητά τους αυξήθηκε κατά 3,1%.