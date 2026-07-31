ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,8% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο τον Μάιο

Αύξηση 6,8% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Μάιο εφέτος, με τον τζίρο να μειώνεται μόνο στις πωλήσεις καυσίμων για τα αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, άνοδος των πωλήσεων καταγράφηκε σε: Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (10,6%), Ένδυση- Υπόδηση (8,6%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (8,4%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (7,9%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (6,9%), Πολυκαταστήματα (5,8%) και Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (2%). Πτώση 0,6% σημειώθηκε στα Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 6,8% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026 σημείωσε αύξηση 5,7%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,3% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 10,1% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026 σημείωσε αύξηση 5,3%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ