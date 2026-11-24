Αύξηση 5,8% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας που προσφέρουν καταλύματα το γ’ τρίμηνο εφέτος και ανήλθε σε 7.362.330 χιλ. ευρώ, έναντι των 6.956.772 χιλ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2025.

Στον αντίποδα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης ο κύκλος εργασιών το γ’ τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 4.610.012 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,1% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2025, όπου είχε ανέλθει σε 4.756.709 χιλ. ευρώ.

Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των καταλυμάτων, των περιφερειακών ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το γ’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης (15,4%) και η μικρότερη αύξηση (2,5%) καταγράφηκε στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής και Λασιθίου, ενώ μείωση καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Θήρας (0,6%).

Για τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών εστίασης, των περιφερειακών ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το γ’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας (11,6%) και η μικρότερη μείωση (0,2%) καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Μυκόνου. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου (1,4%).