ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,3% σημείωσε πέρυσι ο τζίρος των καταλυμάτων της χώρας

Αύξηση 3,3% σημείωσε πέρυσι ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας που παρέχουν καταλύματα και ανήλθε σε 11.766.152 χιλ. ευρώ, έναντι των 11.388.355 χιλ. ευρώ το 2024.

Αντίθετα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης ανήλθε σε 10.734.747 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σχέση με το 2024, όπου είχε ανέλθει σε 11.117.232 χιλ. ευρώ.

Ετήσια στοιχεία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας:

Για τις επιχειρήσεις των καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης (6,8%), Κέρκυρας και Ηρακλείου (6,6%). Ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (17,2%) και Μυκόνου (0,5%).

Για τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών εστίασης των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (15,5%) και Μεσσηνίας (8,1%). Ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας (3,7%) και Ηρακλείου (1,1%).

Τριμηνιαία στοιχεία σε επίπεδο χώρας:

Στο σύνολο των επιχειρήσεων των καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 1.698.231 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024, όπου είχε ανέλθει σε 1.635.980 χιλ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, αύξηση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας (15,7%) και Κω (14,6%). Ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (17,3%) και Ζακύνθου (1,6%).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 2.184.281 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,8% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2.271.034 χιλ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου (15,7%) και Μεσσηνίας (15,1%). Ενώ αύξηση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας (8,7%) και Εύβοιας (0,4%).

Άνοδος 1,7% στις αφίξεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου τον Δεκέμβριο πέρυσι

Σε 966.703 ανήλθαν τον Δεκέμβριο πέρυσι οι αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας, και οι διανυκτερεύσεις σε 2.261.248, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, κατά 1,7% στις αφίξεις και 1,2% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 3,3% στις αφίξεις και 2,4% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1% και 0,6%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 68% και 64,1% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 2,3 ημέρες.