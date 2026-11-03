ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 25% στις υιοθεσίες στην Ελλάδα το 2025

Αύξηση της τάξης του 25,6% σημειώνουν οι πράξεις υιοθεσίας στην Ελλάδα για το 2025. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποιήθηκαν 378 υιοθεσίες για το περασμένο έτος, ενώ το 2024 έγιναν 301 υιοθεσίες.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία οι θετοί γονείς είναι κατά κύριο λόγο δύο σύζυγοι. Το 2025 σε σχέση με το 2024, στην κατηγορία αυτή καταγράφηκε αύξηση 18,8% (από 186 σε 221) στις πράξεις υιοθεσίας. Αύξηση 180% (από 40 σε 112) παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες στις οποίες θετός γονέας είναι σύζυγος του ενός βιολογικού γονέα, ενώ αύξηση 120% (από 5 σε 11) καταγράφηκε στις υιοθεσίες από μονογονεϊκή οικογένεια με θετό γονέα πατέρα.

Όσον αφορά στο νομικό καθεστώς των υιοθετηθέντων τέκνων πριν την υιοθεσία, τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εντός γάμου. Από τη σύγκριση των εν λόγω στοιχείων μεταξύ 2024 και 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 38,5% (από 135 σε 187) στις πράξεις υιοθεσίας τέκνων που γεννήθηκαν εκτός γάμου και αύξηση 55,3% (από 123 σε 191) στις υιοθεσίες τέκνων που γεννήθηκαν εντός γάμου.

Όσον αφορά στην ηλικία των υιοθετηθέντων, το 2025 η πλειονότητα (38,1%) των πράξεων υιοθεσίας αφορούσε σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 0-5 ετών.

Παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των πράξεων υιοθεσίας σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 11-18 ετών (75%), καθώς και στις υιοθεσίες ατόμων της ηλικιακής ομάδας ≥19 ετών (46,8%).