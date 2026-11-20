Αύξηση 16,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 12,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), αυτή η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 35,5% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

Αύξηση κατά 16,6% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 25,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Αύξηση κατά 12,1% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 22,7% τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2026.