ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 11,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Σημαντική αύξηση 11,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών (που εν πολλοίς προήλθε από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου) οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 23,4%.

β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 7%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,9% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2026, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.