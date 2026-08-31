ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1% στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο

Αύξηση 1% σημείωσαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο της οικονομίας το β’ τρίμηνο εφέτος και ανήλθαν σε 35.495, έναντι των 35.150 το β’ τρίμηνο του 2025.

Στον αντίποδα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων ανήλθαν σε 171, παρουσιάζοντας αύξηση 43,7% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 119.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων του 2023, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (17%) και στον τομέα «Κατασκευές» (13,8%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα

«Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (50%) και στον τομέα «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών» (20,4%).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αγρότες ειδικού σκοπού), κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

Βόρεια Ελλάδα: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 1.094 εγγραφές σε σύνολο 8.064.

Κεντρική Ελλάδα: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 918 εγγραφές σε σύνολο 7.868.

Αττική: «Μεταφορά και Αποθήκευση», με 2.715 εγγραφές σε σύνολο 14.952.

Νησιά Αιγαίου- Κρήτη: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 672 εγγραφές σε σύνολο 4.611.