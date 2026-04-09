ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,8% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Αύξηση 1,8% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Φεβρουάριο εφέτος, ενώ μόνο η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών κινήθηκε ανοδικά με αύξηση 2,9%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,8% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι αύξησης 6,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

Αυτή η αύξηση προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

– Κατά 2,9% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

Από τη μείωση:

– Κατά 1% του δείκτη παροχής νερού.

– Κατά 1,4% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

– Κατά 8,4% του δείκτη ορυχείων-λατομείων.

Το α’ δίμηνο, ο μέσος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, ενώ ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,9% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026.