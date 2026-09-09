ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο με ισχυρές ανατιμήσεις σε καύσιμα και υπηρεσίες

Σε ανοδική τροχιά επανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,8%, από 3,4% τον Ιούλιο και έναντι 2,9% τον Αύγουστο του 2025.

Η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων, αλλά και στις ανατιμήσεις που καταγράφονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Ισχυρές ανατιμήσεις σε ενέργεια και καύσιμα

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Ειδικότερα, το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 40,2%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 30,6%, η βενζίνη κατά 15,3%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2% και τα στερεά καύσιμα κατά 4,3%.

Στον αντίποδα, μείωση 1,2% σημείωσε η τιμή του ηλεκτρισμού.

Ανατιμήσεις καταγράφηκαν επίσης στα ενοίκια κατοικιών (6,2%), στην επισκευή και συντήρηση κατοικίας(4,5%) και σε διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (5,6%).

Ακριβότερα έγιναν ακόμη τα αεροπορικά εισιτήρια, με τη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνονα καταγράφει αύξηση 17,4%, ενώ τα πακέτα διακοπών αυξήθηκαν κατά 6,3%. Στα ξενοδοχεία, μοτέλ και πανδοχεία η αύξηση έφτασε το 14,1%, ενώ κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία.

Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στα ασφάλιστρα υγείας (7%) και στην ένδυση και υπόδηση (5,3%).

Ακριβότερο το κρέας, μειώθηκε το ελαιόλαδο

Στα τρόφιμα, ξεχωρίζουν οι αυξήσεις στις τιμές του μοσχαριούκατά 13,5%, του αρνιού και κατσικιού κατά 11,3%, των ψαριών αλίπαστων κατά 11,5%, των αυγώνκατά 4,3%, των άλλων βρώσιμων ελαίων κατά 8,8% και της μαργαρίνης και άλλων φυτικών λιπών κατά 9,6%.

Αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στα πουλερικά (2,1%) και τα τυριά(1,5%).

Στον αντίποδα, σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν στο ελαιόλαδο, με τις τιμές να υποχωρούν κατά 15%, και στα φρούτα, που μειώθηκαν κατά 7,1%.

Οι ομάδες αγαθών και υπηρεσιών που «ανέβασαν» τον δείκτη

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Αύγουστο προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες μεταβολές:

Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: +0,9% , λόγω κυρίως των αυξήσεων σε ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας, κρέατα, πουλερικά, ψάρια, τυριά, αυγά και βρώσιμα έλαια. Μέρος της αύξησης αντισταθμίστηκε από τη μείωση στις τιμές του ελαιολάδου, των φρούτων, των λαχανικών, των παγωτών και των προπαρασκευασμένων φαγητών.

, λόγω κυρίως των αυξήσεων σε ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας, κρέατα, πουλερικά, ψάρια, τυριά, αυγά και βρώσιμα έλαια. Μέρος της αύξησης αντισταθμίστηκε από τη μείωση στις τιμές του ελαιολάδου, των φρούτων, των λαχανικών, των παγωτών και των προπαρασκευασμένων φαγητών. Ένδυση και υπόδηση: +5,3% , λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. Στέγαση: +9,7% , λόγω κυρίως των αυξήσεων στα ενοίκια, την επισκευή και συντήρηση κατοικίας, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης και τα στερεά καύσιμα. Η αύξηση μετριάστηκε από τη μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού.

, λόγω κυρίως των αυξήσεων στα ενοίκια, την επισκευή και συντήρηση κατοικίας, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης και τα στερεά καύσιμα. Η αύξηση μετριάστηκε από τη μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού. Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες: +0,3% .

. Υγεία: +1,3% , λόγω κυρίως των αυξήσεων στα ιατρικά προϊόντα και τις υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Αντίθετα, μειώθηκαν οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων.

, λόγω κυρίως των αυξήσεων στα ιατρικά προϊόντα και τις υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Αντίθετα, μειώθηκαν οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων. Μεταφορές: +7,7% , κυρίως λόγω των αυξήσεων στο πετρέλαιο κίνησης, τη βενζίνη, τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς και τα αεροπορικά εισιτήρια. Μερική αντιστάθμιση προήλθε από τη μείωση των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

, κυρίως λόγω των αυξήσεων στο πετρέλαιο κίνησης, τη βενζίνη, τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς και τα αεροπορικά εισιτήρια. Μερική αντιστάθμιση προήλθε από τη μείωση των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός: +1,2% , λόγω κυρίως των αυξήσεων στα προϊόντα κηπουρικής, τα ζώα συντροφιάς, τις πολιτιστικές υπηρεσίες και τα πακέτα διακοπών.

, λόγω κυρίως των αυξήσεων στα προϊόντα κηπουρικής, τα ζώα συντροφιάς, τις πολιτιστικές υπηρεσίες και τα πακέτα διακοπών. Εκπαίδευση: +2,8% , λόγω των αυξήσεων στα δίδακτρα προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

, λόγω των αυξήσεων στα δίδακτρα προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια: +6% , λόγω κυρίως των αυξήσεων σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία, κυλικεία και ξενοδοχεία.

, λόγω κυρίως των αυξήσεων σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία, κυλικεία και ξενοδοχεία. Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: +3,4% , λόγω κυρίως των αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας και οχημάτων.

, λόγω κυρίως των αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας και οχημάτων. Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες: +0,7%.

Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στις ομάδες «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (-0,6%), λόγω κυρίως της υποχώρησης των τιμών στα μη σερβιριζόμενα αλκοολούχα ποτά, και «Ενημέρωση και επικοινωνία» (-2,6%), λόγω κυρίως των μειώσεων στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και στα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Αύξηση 0,4% σε έναν μήνα

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026, έναντι αύξησης 0,1% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Μεταξύ Αυγούστου και Ιουλίου καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού κατά 1,5%, του φυσικού αερίου κατά 13,5%, του πετρελαίου κίνησης κατά 6,4%, της βενζίνης κατά 1,7%, των αεροπορικών εισιτηρίων κατά 11,3% και των ξενοδοχείων, μοτέλ και πανδοχείων κατά 2,8%.

Στο 3,8% και ο εναρμονισμένος πληθωρισμός

Όσον αφορά τον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυξήθηκε κατά 3,8% τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, έναντι αύξησης 2,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Σε μηνιαία βάση, ο εναρμονισμένος δείκτης αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, έναντι αύξησης 0,1% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ