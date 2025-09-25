ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις 2,5% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά τον Αύγουστο εφέτος

Περαιτέρω ανατιμήσεις 2,5% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Αύγουστο εφέτος, καθώς μείωση τιμών υπήρξε μόνο στον σίδηρο οπλισμού.

Ειδικότερα, ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε:

Ηλεκτρική ενέργεια: 7,7%

Θερμαντικά σώματα: 6,2%

Πλαστικοί σωλήνες: 5,8%

Αγωγοί χάλκινοι: 4,9%

Κουφώματα αλουμινίου: 4,5%

Τούβλα: 4,1%

Έτοιμο σκυρόδεμα: 3,9%

Πλαστικό, ακρυλικό, νερού: 3,5%

Πλακίδια γενικά – δαπέδου, τοίχου: 3,2%

Διακόπτες: 3,2%

Μαρμαρόπλακες: 3,1%

Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος: 3,1%

Σωλήνες πλαστικοί, συνθετικοί, ινοτσιμέντου: 2,9%

Ηλιακοί θερμοσίφωνες: 2,9%

Παρκέτα: 2,7%

Τσιμέντο: 2,5%

Σίδηρος οπλισμού: μείωση 1,8%

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,5% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ