ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις 2,5% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά τον Αύγουστο εφέτος

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Περαιτέρω ανατιμήσεις 2,5% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Αύγουστο εφέτος, καθώς μείωση τιμών υπήρξε μόνο στον σίδηρο οπλισμού.

Ειδικότερα, ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε:

  • Ηλεκτρική ενέργεια: 7,7%
  • Θερμαντικά σώματα: 6,2%
  • Πλαστικοί σωλήνες: 5,8%
  • Αγωγοί χάλκινοι: 4,9%
  • Κουφώματα αλουμινίου: 4,5%
  • Τούβλα: 4,1%
  • Έτοιμο σκυρόδεμα: 3,9%
  • Πλαστικό, ακρυλικό, νερού: 3,5%
  • Πλακίδια γενικά – δαπέδου, τοίχου: 3,2%
  • Διακόπτες: 3,2%
  • Μαρμαρόπλακες: 3,1%
  • Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος: 3,1%
  • Σωλήνες πλαστικοί, συνθετικοί, ινοτσιμέντου: 2,9%
  • Ηλιακοί θερμοσίφωνες: 2,9%
  • Παρκέτα: 2,7%
  • Τσιμέντο: 2,5%
  • Σίδηρος οπλισμού: μείωση 1,8%

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,5% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

FacebookTwitterLinkedinEmail