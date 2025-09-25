ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις 2,5% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά τον Αύγουστο εφέτος

Περαιτέρω ανατιμήσεις 2,5% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Αύγουστο εφέτος, καθώς μείωση τιμών υπήρξε μόνο στον σίδηρο οπλισμού.
Ειδικότερα, ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε:
- Ηλεκτρική ενέργεια: 7,7%
- Θερμαντικά σώματα: 6,2%
- Πλαστικοί σωλήνες: 5,8%
- Αγωγοί χάλκινοι: 4,9%
- Κουφώματα αλουμινίου: 4,5%
- Τούβλα: 4,1%
- Έτοιμο σκυρόδεμα: 3,9%
- Πλαστικό, ακρυλικό, νερού: 3,5%
- Πλακίδια γενικά – δαπέδου, τοίχου: 3,2%
- Διακόπτες: 3,2%
- Μαρμαρόπλακες: 3,1%
- Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος: 3,1%
- Σωλήνες πλαστικοί, συνθετικοί, ινοτσιμέντου: 2,9%
- Ηλιακοί θερμοσίφωνες: 2,9%
- Παρκέτα: 2,7%
- Τσιμέντο: 2,5%
- Σίδηρος οπλισμού: μείωση 1,8%
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,5% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ