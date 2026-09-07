ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,9% του ελληνικού ΑΕΠ στο β΄ τρίμηνο

Με ρυθμό 1,9% αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία στο β΄ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Σε τριμηνιαία βάση, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του έτους. Η ελληνική οικονομία εμφάνισε έτσι μικρή επιτάχυνση έναντι της τριμηνιαίας αύξησης 0,2% που είχε καταγραφεί στις αρχές του 2026. Σε ετήσια βάση, πάντως, ο ρυθμός ανάπτυξης υποχώρησε οριακά από το 2% του α΄ τριμήνου στο 1,9%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ σε όρους όγκου αυξήθηκε κατά 1,8% έναντι του β΄ τριμήνου του 2025.

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας παρέμεινε ισχυρότερη από εκείνη της Ευρωζώνης σε ετήσια βάση. Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 1% έναντι του β΄ τριμήνου του 2025, αν και σε τριμηνιαία βάση σημείωσε μεγαλύτερη άνοδο, κατά 0,4%.

Ανάκαμψη των επενδύσεων

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2026, αντιστρέφοντας την πτώση 2,5% που είχε σημειωθεί στις αρχές του έτους.

Σε ετήσια βάση, οι επενδύσεις παρέμειναν αυξημένες κατά 6,1%. Ο ρυθμός αυτός είναι σημαντικά υψηλότερος από εκείνον του ΑΕΠ, αλλά χαμηλότερος από την αύξηση 12,1% που είχε καταγραφεί στο α΄ τρίμηνο.

Η εξέλιξη δείχνει ότι οι επενδύσεις εξακολουθούν να αποτελούν βασικό στήριγμα της οικονομικής δραστηριότητας, με ενδιαφέρον και για τις τράπεζες, καθώς συνδέονται με τη ζήτηση για επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Ενισχύθηκε η κατανάλωση των νοικοκυριών

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,3% σε ετήσια βάση.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών ενισχύθηκε κατά 0,9% σε τριμηνιαία και κατά 1,7% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, η καταναλωτική δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε κατά 2,1% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο, παραμένοντας πάντως αυξημένη κατά 1% έναντι του περυσινού β΄ τριμήνου.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ιδιωτική κατανάλωση ανέκτησε μέρος της δυναμικής της, παρά τις πιέσεις που εξακολουθεί να προκαλεί η άνοδος του κόστους ζωής στα διαθέσιμα εισοδήματα.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν ταχύτερα από τις εξαγωγές

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,5% σε τριμηνιαία και κατά 2,2% σε ετήσια βάση.

Η επίδοση προήλθε από τις εξαγωγές αγαθών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,6% έναντι του προηγούμενου τριμήνου και κατά 6,6% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Αντίθετα, οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,4% σε τριμηνιαία και κατά 1,7% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,6% έναντι του α΄ τριμήνου και κατά 3,7% σε ετήσια βάση, δηλαδή ταχύτερα από τις εξαγωγές. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος των εισαγωγών υπηρεσιών, η οποία έφτασε το 8,3% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2025.

Η μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών περιόρισε τη συμβολή του εξωτερικού τομέα στην ανάπτυξη, με το βάρος να περνά περισσότερο στην ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις.