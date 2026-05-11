ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,3% της βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο με ώθηση από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Έντονα ανοδικούς ρυθμούς εμφάνισε η βιομηχανική παραγωγή της χώρας τον Μάρτιο λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από την παροχή ηλεκτρισμού, ενώ σημαντική συνεισφορά είχε και η ευρύτερη μεταποίηση με αιχμή την εκτίναξη της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Μαρτίου παρουσίασε αύξηση 8,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,1%.

Στην ετήσια αύξηση κατά 8,3% συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η εκτίναξη της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 24,6%, ενώ ακόμα μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων με +37%. Αντίστοιχα, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης με -56,9%.

Παραμοίως, κατά τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026. ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση με +65,9%, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ειδών ένδυσης κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση με -13,2%.

Ετήσια σύγκριση

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 8,3% τον μήνα Μάρτιο 2026, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 24,6% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 5,5% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής ειδών ένδυσης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων.

Από τη μείωση:

• Κατά 1,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 5,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. H μείωση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.