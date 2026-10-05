Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο σε Ρούμπιο: Στηρίξετε τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου – Αιχμές για Τουρκία και F-35

Το Eλληνοαμερικανικό Ινστιτούτο (AHI) απέστειλε επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας, προτρέποντάς τον να επιβεβαιώσει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου.

Στην επιστολή, ο Πρόεδρος του AHI, Νικ Λαρυγγάκης, τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας ως ακλόνητου συμμάχου του ΝΑΤΟ και στρατηγικού εταίρου, αναφέροντας την υποστήριξή της στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στον κόλπο της Σούδας και τη συμβολή της στην περιφερειακή ασφάλεια.

Το AHI τόνισε επίσης τον αυξανόμενο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για την Ευρώπη και ζήτησε τη συνεχή υποστήριξη των ΗΠΑ για την περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένου του Ενεργειακού Κέντρου ΗΠΑ-Ανατολικής Μεσογείου και της συνεργασίας 3+1 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ.

Στην επιστολή εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, προτρέποντας την κυβέρνηση να διατηρήσει τις κυρώσεις CAATSA σε τουρκικές οντότητες, να αντιταχθεί στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 και να απορρίψει τις προσπάθειες παρεμπόδισης της νόμιμης ενεργειακής ανάπτυξης ή απειλής της κυριαρχίας των συμμάχων των ΗΠΑ.

«Η επίσκεψή σας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ανατολική Μεσόγειο», έγραψε ο Λαριγκάκης, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη του AHI στις προσπάθειες ενίσχυσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας.

Δείτε την επιστολή: