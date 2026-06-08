Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Συμπληρώνει 149 χρόνια και οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 10 Ιουνίου

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή τη συμπλήρωση 149 ετών από την ίδρυσή του (10 Ιουνίου), θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρες 09:00 – 14:00, στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων του Μετρό στο Σύνταγμα, μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία, με την υποστήριξη της ΣΤΑ.ΣΥ.

Στη σχετική ανακοίνωση, επισημαίνει πως: «Στόχος της αιμοδοσίας, η οποία θα συντονιστεί από την Υπηρεσία Αιμοδοσιών του Ε.Ε.Σ., είναι η μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση μονάδων αίματος, προς ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα, καθώς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της απότομης πτώσης των αποθεμάτων αίματος τους θερινούς μήνες. Σημειώνεται ότι, ο Ιούνιος, είναι αφιερωμένος στην εθελοντική αιμοδοσία, με κορύφωση τον εορτασμό της 14ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος, διαχρονικά, πρωτοστατεί στην διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών σε όλη την Ελλάδα, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στην μεγάλη αιμοδοσίας στο Μετρό στο Σύνταγμα, προκειμένου να αποστείλουμε όλοι μαζί ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ευχαριστεί θερμά τις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ) για τη διάθεση της αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγμα, καθώς και για τη διαρκή υποστήριξη στο έργο του.

Η ΣΤΑ.ΣΥ στηρίζει διαχρονικά δράσεις με κοινωνικό και ανθρωπιστικό αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον κοινωνικό της ρόλο και συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην προώθηση πρωτοβουλιών αλληλεγγύης και προσφοράς».