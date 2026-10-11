Ελληνικός Χρυσός: Από τη Χαλκιδική το 12,5% της ευρωπαϊκής παραγωγής χρυσού

Ανεβαίνει επίπεδο στον χάρτη της ευρωπαϊκής παραγωγής χρυσού η χώρα μας, με την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της Eldorado Gold στη Χαλκιδική. Τα εγκαίνια του έργου, υπενθυμίζεται, που είναι η μεγαλύτερη ξένη βιομηχανική επένδυση στη χώρα μετά τη μεταπολίτευση, πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Πέμπτη από τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις της εταιρείας, η ετήσια παραγωγή χρυσού από τις Σκουριές θα φθάσει σε 4,4 τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 12,5% % της παραγωγής της ΕΕ που είναι 35 τόνοι.

Η ολοκλήρωση της επένδυσης, ύψους 2 δισ. δολαρίων, έρχεται σε μια περίοδο που η διεθνής τιμή του χρυσού κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, πάνω από 4.000 δολάρια ανά ουγγιά που σημαίνει ότι σε αντίστοιχα υψηλό επίπεδο διαμορφώνονται τα έσοδα της Eldorado από την διάθεση του μεταλλεύματος στην αγορά. Η αξία των εξαγωγών από τις Σκουριές σε βάθος 25ετιας, με υπόθεση ότι η τιμή του χρυσού θα κυμαίνεται στις 3.000 δολάρια ανά ουγγιά εκτιμάται σε 17,5 δισ. ευρώ.

Στις Σκουριές παράγεται και χαλκός σε ποσότητες της τάξης των 30.000 τον. ετησίως, μέγεθος πού αντιστοιχεί στο 4% της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Ο χαλκός είναι ένα από τα απαραίτητα μέταλλα για την ενεργειακή μετάβαση καθώς χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στα φωτοβολταϊκά, τα αιολικά και την παραγωγή καλωδίων. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός Χρήστος Μπαλάσκας, κατά την τελετή των εγκαινίων του έργου την περασμένη Πέμπτη στη Χαλκιδική, ως το 2040 ο ενεργειακός τομέας θα απορροφά το 60% της ζήτησης χαλκού έναντι 25 % σήμερα.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά αποθέματα χρυσού στις Σκουριές είναι 3,6 εκατομμύρια ουγγιές και χαλκού αντίστοιχα 741.000 τόνοι. Ωστόσο θεωρείται εξαιρετικά πιθανό τα μεγέθη να αυξηθούν εφόσον καρποφορήσει η ερευνητική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στη ΒΑ Χαλκιδική, με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας ζωής της εκμετάλλευσης.

Σε παραγωγικό στάδιο βρίσκεται από το 2017 το μεταλλείο της Ολυμπιάδας, επίσης της Ελληνικός Χρυσός, όπου παράγεται χρυσός, άργυρος, μόλυβδος και ψευδάργυρος. Η παραγωγή το 2025 ήταν 96.700 ουγγιές χρυσού, 1,1 εκατ ουγγιές αργύρου, 11,2 Χιλ. τόνοι μολύβδου και 11,7 χιλιάδες τόνοι ψευδαργύρου, με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της εκμετάλλευσης 16 χρόνια.