Ελληνικών συμφερόντων το πρώτο πλοίο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ μετά την εκεχειρία

Το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου NJ Earth, είναι το πρώτο πλοίο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Το NJ Earth διέσχισε το Στενό στις 08:44 UTC (11:44 π.μ. ώρα Ελλάδας).

«Εκατοντάδες πλοία παραμένουν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων 426 δεξαμενόπλοιων, 34 πλοίων μεταφοράς LPG και 19 πλοίων LNG, πολλά από τα οποία είχαν ουσιαστικά αποκλειστεί κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης», ανέφερε η Marine Traffic σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δύο εβδομάδων κατάπαυση του πυρός δεν έχει ακόμη φέρει αρκετή σαφήνεια ώστε τα νορβηγικά πλοία να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια μέσω του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε η Ένωση Νορβηγών Εφοπλιστών.

Η Ένωση, που εκπροσωπεί 130 εταιρείες με περίπου 1.500 πλοία παγκοσμίως, δήλωσε ότι η κατάσταση ασφαλείας στον Κόλπο παραμένει αβέβαιη και οι ιδιοκτήτες αναζητούν περισσότερες πληροφορίες.

«Σημειώνουμε τα σημάδια μιας εκεχειρίας, αλλά η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ παραμένει άλυτη και απρόβλεπτη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Κνουτ Άριλντ Χαρέιντε.

«Δεν είναι ακόμη σαφές υπό ποιες συνθήκες μπορεί να πραγματοποιηθεί ασφαλής διέλευση. Οι πλοιοκτήτες αξιολογούν την κατάσταση και δεν θα επαναλάβουν τις διελεύσεις μέχρι να υπάρξει πραγματική ασφάλεια για την ασφαλή διέλευση», δήλωσε ο Χαρέιντε.

Νωρίτερα, η ναυτιλιακή εταιρεία Maersk της Δανίας δήλωσε επίσης ότι η ανακοίνωση της εκεχειρίας δεν παρείχε ακόμη αρκετή βεβαιότητα για την επανέναρξη των κανονικών λειτουργιών στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει πιθανά μελλοντικά βήματα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ σε αυτό το στάδιο της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

«Έχουμε τα νέα για την εκεχειρία. Την καλωσορίζουμε. Όπως είπε η Ύπατη Εκπρόσωπος (Κάγια Κάλας), έχουμε ένα παράθυρο όσον αφορά τη διαμεσολάβηση που πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και στη συνέχεια να το αξιοποιήσουμε από εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ, Ανουάρ Ελ Ανούνι, κατά τη διάρκεια καθημερινής ενημέρωσης Τύπου.

Τόνισε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι ένα παγκόσμιο «δημόσιο αγαθό» που θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για όλους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψει στον Κόλπο την Τετάρτη για να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τους ηγέτες της περιοχής, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόνιμα μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανέφερε το γραφείο του.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία θα φέρει μια στιγμή ανακούφισης στην περιοχή και τον κόσμο», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

«Μαζί με τους εταίρους μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε και να διατηρήσουμε αυτήν την κατάπαυση του πυρός, να την μετατρέψουμε σε μια διαρκή συμφωνία και να ανοίξουμε ξανά το Στενό του Ορμούζ».