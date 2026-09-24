Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισαν πύραυλο και drone από την Υεμένη

Για ακόμη μια φορά ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποστείλει η χώρα μας στη Σαουδική Αραβία, αναχαιτίζοντας βαλλιστικό πύραυλο αλλά και μη επανδρωμενο αεροσκάφος, προερχόμενα από την Υεμένη.

Πρόκειται για την έβδομη φορά που ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά της ελληνικής δύναμης στη Σαουδική Αραβία από τις 19 Μαρτίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9) σήμανε συναγερμός στο Ριάντ μετά από μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, προερχόμενα από την Υεμένη.

Η περιοχή της Γιάνμπου, δυτικά του Βασιλείου, που είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία απειλούνταν τόσο από βαλλιστικό πύραυλο, όσο και από UAV.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της «Συμμαχίας Υποστηρίξεως Νομιμότητας» στην Υεμένη, αναχαιτίστηκαν επιτυχώς έξι βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι.

Και λίγη ώρα αργότερα πηγές από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα, ενημέρωναν ότι για ακόμη μια φορά οι ελληνικοί Patriot χρησιμοποιώντας ισάριθμους πυραύλους αναχαίτισης κατέρριψαν έναν βαλλιστικό πύραυλο κι ένα Μη Επανδρωμένο.

Η αντιαεροπορική ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας έχει καταρρίψει από τον Μάρτιο έξι βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από τέσσερα drones.

Στο επόμενο ΚΥΣΕΑ σύμφωνα με αρμόδιες πηγές αναμένεται να εξεταστεί από την Ελλάδα είτε η παραμονή της πυροβολαρχίας για μικρό χρονικό διάστημα ή η απόσυρσή τους μετά από διάστημα παρουσίας στον Κόλπο έξι ετών.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ