Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία

Μια ακόμη επιτυχημένη αναχαίτιση ιρανικού drone από το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriotστη Σαουδική Αραβία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας και το γεγονός έγινε γνωστό μέσω άτυπης ενημέρωσης από το ΓΕΕΘΑ.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία είχε καταρρίψει ξανά δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που έχει εξαπλωθεί σε χώρες της Μέσης Ανατολής.