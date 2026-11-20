Την απερίφραστη καταδίκη της για τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές στις πρεσβείες της Ολλανδίας, της Αυστρίας και της Σουηδίας, εκφράζει η Ελλάδα μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, η Αθήνα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και των χωρών που επλήγησαν, επισημαίνοντας ότι η προστασία των διπλωματικών αποστολών, των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές στις Πρεσβείες της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας, θέτοντας σε κίνδυνο κι άλλες διπλωματικές αποστολές

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία 🇺🇦 και τις πληγείσες χώρες. Η προστασία των διπλωματικών αποστολών, των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών αποτελεί υποχρέωση βάσει του διεθνούς δικαίου».