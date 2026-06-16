Ελληνικό «μπλόκο» στην άδεια λειτουργίας της Binance στην Ευρώπη – Η απάντηση της εταιρείας

Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, αναμένεται να χάσει την άδεια παροχής υπηρεσιών σε πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον επόμενο μήνα, καθώς η αίτησή της για άδεια φαίνεται πως πρόκειται να απορριφθεί, σύμφωνα με δύο πηγές του πρακτορείου Reuters.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ΕΕ, γνωστούς ως MiCA, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων έχουν προθεσμία έως τα τέλη Ιουνίου για να αποκτήσουν άδεια, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν πελάτες σε ολόκληρη την Ένωση. Η αίτηση της Binance, η οποία είχε υποβληθεί στην ελληνική εποπτική αρχή κεφαλαιαγοράς, αναμένεται να απορριφθεί, ανέφεραν οι ίδιες πηγές του Reuters.

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τη δράση των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να διαπραγματεύονται ψηφιακά νομίσματα, όπως το Bitcoin, σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύμφωνα με το πλαίσιο MiCA, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για άδεια στις ρυθμιστικές αρχές επιμέρους χωρών της ΕΕ, την οποία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιούν ως «διαβατήριο» για να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το μπλοκ των 27 κρατών-μελών.

Το διακύβευμα αφορά την εποπτεία της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων, αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, για την οποία οι ρυθμιστικές αρχές εδώ και καιρό προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τις αγορές και να βλάψει τους επενδυτές, εάν δεν τεθεί υπό επαρκή έλεγχο.

Η απόρριψη από την ελληνική πλευρά θα σήμαινε ότι η Binance δεν θα λάβει το «πράσινο φως» για να δραστηριοποιηθεί στην ΕΕ, αφήνοντας αβέβαιο το μέλλον των πελατών της εταιρείας που βρίσκονται στο μπλοκ.

Η Binance ανάρτησε στην πλατφόρμα X, μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ του Reuters, ότι σκοπεύει να «υποστηρίξει μια ομαλή διαδικασία και να ελαχιστοποιήσει τις διαταραχές για τους χρήστες της», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές

Εκπρόσωπος της Binance, η οποία έχει 300 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η εταιρεία επιδιώκει την απόκτηση άδειας MiCA και ότι συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές εδώ και 18 μήνες.

Η Binance θεωρεί ότι έχει καλύψει τις προϋποθέσεις για να λάβει την έγκριση MiCA, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Όπως ανέφερε, αντιλαμβάνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας έχει ολοκληρώσει την εξέταση της αίτησης και ότι είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του κανονισμού. «Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας δεν έχει δώσει καμία επίσημη ένδειξη για το αντίθετο», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Reuters.

Η τοποθέτηση της Binance μετά τα δημοσιεύματα

«Πρόθεση της Binance ήταν να δημιουργήσει 100 υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, εισφέροντας τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Και συνεχίζει: «Η Binance έχει υποβάλει μια πλήρη και συμβατή με το ρυθμιστικό πλαίσιο αίτηση, η οποία υποβλήθηκε σε ενδελεχή έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τους τελευταίους 11 μήνες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, συνεργαστήκαμε στενά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που από την πλευρά της συμφώνησε ότι η αίτηση που καταθέσαμε ήταν σε συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε την εξέταση της αίτησης και θεώρησε ότι αυτή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού MiCA για τις αγορές κρυπτοστοιχείων. Επίσης, κατά την αντίληψη μας, η αίτηση εξετάστηκε και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA). Επιπλέον, κατανοούμε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημέρωσε την ESMA για την άποψή της ότι η αίτηση ήταν συμβατή με το ρυθμιστικό πλαίσιο και ότι σκόπευε να προχωρήσει στην αδειοδότηση μας και να την εγκρίνει σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Προτεραιότητά μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε οποιαδήποτε αναστάτωση και να κρατήσουμε τους χρήστες μας ενήμερους. Μόλις γίνουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες, θα παράσχουμε περαιτέρω λεπτομέρειες απευθείας στους πελάτες μας, σε σχέση με τα επόμενα βήματα και τις διαθέσιμες επιλογές, μεταξύ άλλων. Πρόθεσή μας είναι να υποστηρίξουμε μια ομαλή διαδικασία και να περιορίσουμε στο ελάχιστο την όποια αναστάτωση για τους χρήστες μας. Θα παράσχουμε περαιτέρω ενημέρωση στους πελάτες μας πριν τις 30 Ιουνίου 2026.

Οι συνέπειες αυτών των εξελίξεων υπερβαίνουν την Binance. Αγγίζουν ευρύτερα θέματα που ζημιώνουν τη ρευστότητα της ευρωπαϊκής αγοράς, την ανταγωνιστικότητα και τη φορολογική βάση της.

Η Binance παραμένει προσηλωμένη στην Ευρώπη. Επίσης, παραμένει πρόθυμη και έτοιμη να λειτουργήσει υπό ένα καθεστώς που θα είναι πραγματικά εναρμονισμένο με τον Κανονισμό MiCA. Η εστίασή μας πλέον είναι να βρούμε τον κατάλληλο δρόμο, ώστε να λειτουργήσουμε εντός αυτού του πλαισίου.

Η Ευρώπη πρέπει πλέον να αποφασίσει εάν ο Κανονισμός MiCA θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό.»