Ελληνικό διάβημα διαμαρτυρίας στην Άγκυρα – «Η κυριαρχία στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς»

Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Αθήνα, αντιδρώντας στις πρόσφατες τουρκικές ανακοινώσεις για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, τόσο για τις σχετικές δημόσιες τοποθετήσεις όσο και για τις Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου που αφορούν την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων.

Κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στην επίδοση ρηματικών διακοινώσεων, επαναλαμβάνοντας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τους ισχυρισμούς που έχει ήδη διατυπώσει δημοσίως η Άγκυρα.

Η ελληνική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τις τουρκικές θέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες αυθαίρετες και χωρίς οποιαδήποτε νομική βάση. Όπως επισημαίνεται, το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί με σαφή και οριστικό τρόπο από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.

Παράλληλα, η Αθήνα απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη έννομης ισχύος την ανακήρυξη τουρκικών «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων στον βαθμό που αυτά εκτείνονται, όπως υποστηρίζει η ελληνική πλευρά, σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η Ελλάδα διαμηνύει ακόμη ότι θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα στους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους της, αναδεικνύοντας κάθε μονομερή ενέργεια που, κατά την Αθήνα, παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την ελληνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.