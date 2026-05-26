Ελληνικό δεξαμενόπλοιο πέρασε το Ορμούζ συνοδεία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επανεκκίνησε την επιχείρηση παροχής βοήθειας σε πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ , στο πλαίσιο της αποστολής «Project Freedom» σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν στη Wall Street Journalότι ένα ελληνικό υπερδεξαμενόπλοιο φορτωμένο με δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου συνοδεύτηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, καθώς διέσχιζε την πλωτή οδό στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Το πλοίο είχε εγκλωβιστεί στον Κόλπο από τις αρχές Μαρτίου, αλλά πλέον συνοδεύτηκε με επιτυχία από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και κατευθύνεται στην Ινδία για την παράδοση του φορτίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ναυτικό σχεδιάζει να βοηθήσει περίπου δώδεκα επιπλέον πλοία, συμπεριλαμβανομένων υπερδεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τις επόμενες ημέρες.