Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Επιχορήγηση 66.355 ευρώ σε 4 Ομοσπονδίες για Ολυμπιακή προετοιμασία

H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας, έκανε ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, Δημοσθένη Γυρούση, για οικονομική ενίσχυση τεσσάρων Ομοσπονδιών στο πλαίσιο της Ολυμπιακής προετοιμασίας.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν συνολικά ως επιχορήγηση 66.355 ευρώ που κατανέμονται ως εξής:

Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας 26.218 ευρώ

Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος 9.917 ευρώ

Ελληνική Ομοσπονδία Σόφτμπολ 11.220 ευρώ

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 19.000 ευρώ.

Επίσης, η Νόρα Δράκου εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Los Angeles» και η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης στο πρόγραμμα οικονομικής συνδρομής για πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων/Προπονητών.