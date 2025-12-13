Ελληνική επιχειρηματική απόβαση στην Ινδία – Η νέα λεωφόρος κεφαλαίων, δεδομένων και ανθρώπων

Η Ινδία δεν είναι πια μια μακρινή αγορά στους χάρτες των ελληνικών επιχειρήσεων. Το προσεχές διάστημα δύο κινήσεις μετασχηματίζουν τον τρόπο σύνδεσης της χώρας μας με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία του πλανήτη. Η Eurobank ολοκληρώνει τα διαδικαστικά ώστε μέχρι τις αρχές του 2026 να ανοίξει Γραφείο Αντιπροσωπείας στη Βομβάη, ενώ η AEGEAN και η ινδική IndiGo έχουν προχωρήσει σε στρατηγική συνεργασία για την πραγματοποίηση πτήσεων κοινού κωδικού. Η IndiGo έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να ξεκινήσει απευθείας πτήσεις από και προς την Αθήνα από τις αρχές Ιανουαρίου 2026

Η τραπεζική υποδομή και η αεροπορική συνδεσιμότητα δημιουργούν για πρώτη φορά έναν συνεκτικό διάδρομο από το Νέο Δελχί και τη Βομβάη μέχρι την Αθήνα, τη Λευκωσία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η Ινδία εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυναμικές οικονομίες παγκοσμίως με ρυθμούς ανάπτυξης που υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Με πληθυσμό περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων, διευρυνόμενη μεσαία τάξη και ραγδαία τεχνολογική πρόοδο αποτελεί παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας, παραγωγής και κατανάλωσης.

Για την Ελλάδα που αναζητά νέες αγορές και πολυδιάστατες συνεργασίες η Ινδία δεν είναι μόνο ένας εμπορικός εταίρος αλλά και μια πολιτιστική και τουριστική πρόκληση. Το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ινδίας κινείται πλέον κοντά στα 2 δισ. δολάρια ετησίως. Το 2024 οι ελληνικές εισαγωγές από την Ινδία ξεπέρασαν τα 1,1 δισ. δολάρια και οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν γύρω στα 130 εκατ. δολάρια.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα μεγέθη είναι ακόμη πιο ενδεικτικά. Η Ινδία αποτελεί τον δέκατο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διμερείς ροές ύψους 115 δισ. ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ινδίας με 120 δισ. ευρώ σε αγαθά το 2022. Πάνω από 6.000 ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν παρουσία στην Ινδία δημιουργώντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Το εμπόριο αγαθών έχει αυξηθεί κατά 30%την τελευταία δεκαετία με άνοδο 35%μέσα σε ένα μόνο έτος. Πρόκειται για μια σχέση δομική και όχι συγκυριακή, στην οποία Ελλάδα και Κύπρος διεκδικούν πλέον ενεργό ρόλο.

Η στρατηγική της Eurobank και οι υποδομές κεφαλαίου

Η κίνηση της Eurobank εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διεθνούς επέκτασης. Μετά την ενίσχυση της παρουσίας της στην Κύπρο και την ενοποίηση της Eurobank Κύπρου με την πρώην Ελληνική Τράπεζα ο Όμιλος απέκτησε ενιαίο και ισχυρότερο αποτύπωμα στην κυπριακή αγορά. Παράλληλα, με την ένταξη των ασφαλιστικών εταιρειών της CNP ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο το διεθνές προφίλ του και η αυξημένη συνεισφορά από τις διεθνείς δραστηριότητες στην κερδοφορία του.

Η σημασία των διεθνών δραστηριοτήτων αποτυπώνεται απόλυτα στους αριθμούς. Το ενεργητικό του Ομίλου ανέρχεται σε 103 δισ. ευρώ περίπου 60 δισ. στην Ελλάδα και 43 δισ. στο εξωτερικό. Οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισφέρουν πλέον το 53% της κερδοφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στη Βομβάη, τα εγκαίνια του οποίου προγραμματίζονται για αρχές του 2026. Ο Όμιλος γίνεται έτσι η πρώτη ελληνική τράπεζα με φυσική παρουσία στην ινδική αγορά. Το γραφείο θα λειτουργεί ως κόμβος επενδυτικής πρόσβασης και επιχειρηματικών συνεργασιών. Θα διευκολύνει το άνοιγμα λογαριασμών και θα στηρίζει συναλλαγές και επενδυτικά σχέδια μεταξύ ινδικών, ελληνικών και κυπριακών εταιρειών. Η Κύπρος λειτουργεί ήδη ως επενδυτική πύλη και περιφερειακός κόμβος που συνδέει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και την Ινδία.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν προκύπτει από το κενό. Τον Φεβρουάριο του 2025 στο Taj Mahal Palace στη Βομβάη εγκαινιάστηκε το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ινδίας – Ελλάδας – Κύπρου IGC αμέσως μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Eurobank και του Ινδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου τον Σεπτέμβριο του 2024. Στην τελετή εγκαινίων ο πρόεδρος του ICC, Abhyuday Jindal, χαρακτήρισε το IGC καταλύτη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στους τομείς υποδομών τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ναυτιλίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, τόνισε ότι στρατηγική προτεραιότητα της Τράπεζας είναι να αποτελέσει πόλο αναφοράς και συνεργάτη επιλογής για τις ινδικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λίγους μήνες αργότερα στην Αθήνα το 1ο Επιχειρηματικό Forum Ινδίας – Ελλάδας – Κύπρου στην Εθνική Πινακοθήκη συγκέντρωσε 300 εκπροσώπους επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον για διεύρυνση των συνεργασιών.

Οι επισκέψεις του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Ινδία και του Πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι, στην Κύπρο και την Ελλάδα ανέδειξαν τον ρόλο των δύο χωρών στον σχεδιασμό για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης IMEC.

Η στρατηγική αυτή δεν περιορίζεται στη διπλωματική διάσταση. Ο IMEC αποκτά ισχυρή επιχειρηματική προοπτική με έργα που αφορούν ασφαλή και τεχνολογικά προηγμένη διακίνηση αγαθών, κεφαλαίων και δεδομένων. Στο πεδίο των πληρωμών η υπογραφή μνημονίου με το NPCI International ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση της τεχνολογίας UPI στα εμβάσματα από την Ελλάδα και στη συνέχεια από την Κύπρο προς την Ινδία.

Στον τομέα της τεχνολογίας το Global Delivery Center στην Ινδία, σε συνεργασία με τη Fairfax Digital Services και την LTIMindtree, λειτουργεί ως νευραλγικό κέντρο για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό του Ομίλου. Η δημιουργία του Agentic AI και Digital Tech Hub στην Κύπρο ενισχύει τον ρόλο της ως ευρωπαϊκού τεχνολογικού κόμβου. Η στήριξη της εισόδου της Thomas Cook India στην Κύπρο προσθέτει και τον τουριστικό διάδρομο Ινδίας – Μεσογείου.

Στην ομιλία του κατά την εκδήλωση του IGC στην Αθήνα ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, παρουσίασε τέσσερις παράλληλους και αλληλένδετους διαδρόμους που απαιτούνται για μια βιώσιμη γέφυρα Ανατολής – Δύσης.

Διάδρομος αγαθών. Λιμάνια, logistics και εφοδιαστικές γραμμές.

Διάδρομος δεδομένων. Υποθαλάσσια καλώδια και data centers για ασφαλή και γρήγορη μετάδοση πληροφοριών.

Διάδρομος κεφαλαίου και επιχειρήσεων. Χρηματοπιστωτικοί κόμβοι που διευκολύνουν άμεσες ξένες επενδύσεις και πρόσβαση ινδικών εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ελλάδας και Κύπρου.

Διάδρομος ανθρώπων. Μετακίνηση μέσω απευθείας πτήσεων και διευκολύνσεων βίζας και προξενικών υπηρεσιών.

Αεροπορική διάσταση, άνθρωποι και τουρισμός

Εδώ ακριβώς έρχεται να προστεθεί η αεροπορική διάσταση. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, η IndiGo, η πρώτη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας στις προτιμήσεις των επιβατών και η AEGEAN, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ελλάδας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και την παροχή μιας απρόσκοπτης ταξιδιωτικής εμπειρίας στους επιβάτες των δύο εταιρειών. Η IndiGo έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να ξεκινήσει απευθείας πτήσεις από και προς την Αθήνα από τις αρχές Ιανουαρίου 2026, με έξι εβδομαδιαίες πτήσεις. Από την πλευρά της, και η AEGEAN έχει ανακοινώσει έναρξη πτήσεων προς την Ινδία το 2026, με πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Δελχί και, στη συνέχεια, τρεις προς τη Βομβάη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινού κωδικού, ο κωδικός «A3» της AEGEAN θα προστεθεί σε σημαντικό αριθμό δρομολογίων του δικτύου της IndiGo στην Ινδία και τη Νότια Ασία, ενώ ο κωδικός «6E» της IndiGo θα εμφανίζεται σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της AEGEAN από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Οι επιβάτες θα έχουν ενιαία δρομολόγια, δυνατότητα through check-in και πρόσβαση σε ένα διευρυμένο δίκτυο προορισμών στην Ευρώπη, την Ελλάδα, την Ινδία και τη Νότια Ασία. Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της IndiGo Pieter Elbers, η συνεργασία αυτή «ενώνει δύο αρχαίους πολιτισμούς» και ανταποκρίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για διεθνή ταξίδια και ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων. Ο πρόεδρος της AEGEAN Ευτύχιος Βασιλάκης μίλησε για επέκταση του αποτυπώματος της εταιρείας «πέρα από την Ευρώπη, σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές του κόσμου», ενισχύοντας τη γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδία.

Ινδία, πόλος άμεσων ξένων επενδύσεων

Η Ινδία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς για άμεσες ξένες επενδύσεις με συνολικό απόθεμα 536,9 δισ. δολαρίων σύμφωνα με την UNCTAD. Οι ξένες επενδύσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, χρηματοδοτώντας μεγάλης κλίμακας έργα, μεταφέροντας τεχνολογία και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Exportgate, την ηλεκτρονική πύλη διεθνούς εμπορίου της Eurobank που υποστηρίζει τη δικτύωση ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προσελκύει υψηλό ενδιαφέρον με 3,76 δισ. δολάρια εισροών το οικονομικό έτος 2023 – 24 και συνολικές επενδύσεις άνω των 17 δισ. δολαρίων από το 2010. Σημαντική ενίσχυση σημειώθηκε και στον ευρύτερο ενεργειακό κλάδο με 1,7 δισ. δολάρια επενδύσεων το ίδιο έτος.

Στο διάστημα Απριλίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2024 οι περισσότεροι επενδυτικοί πόροι κατευθύνθηκαν σε υπηρεσίες, λογισμικό και hardware εμπόριο, τηλεπικοινωνίες, αυτοκινητοβιομηχανία και έργα υποδομής. Οι κυριότερες χώρες προέλευσης επενδύσεων ήταν ο Μαυρίκιος, η Σιγκαπούρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Κάτω Χώρες, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημαντική κινητικότητα καταγράφηκε και στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024 – 25 με εισροές 6,9 δισ. δολαρίων.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα του 2024 ήταν η στρατηγική συνεργασία της ταϊβανέζικης PSMC με την Tata Electronics για την πρώτη μονάδα παραγωγής ημιαγωγών της Ινδίας με επένδυση έως 11 δισ. δολάρια. Παρά τις υψηλές εισροές και τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ινδίας εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις.