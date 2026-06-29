Ελληνική αποστολή στη Βενεζουέλα για στήριξη των σεισμοπλήκτων

Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια.

Η αποστολή στην οποία θα συμμετάσχει μεταξύ άλλων και ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), κ. Εύθυμης Λέκκας, υλοποιείται στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πλαισίου του Sendai για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction).

Στόχος της αποστολής είναι η επιστημονική διερεύνηση του γεωδυναμικού και σεισμοτεκτονικού καθεστώτος της πληγείσας περιοχής, που χτυπήθηκε από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ που άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και τεράστιο αριθμό αγνοουμένων.

Επίσης η ελληνική αποστολή θα αποτυπώσει και θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις στις υποδομές και στο δομημένο περιβάλλον, και θα διευρευνήσει τις συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, ενώ θα παρέχει επιστημονική και ανθρωπιστικήςσυνδρομής προς τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον αρχικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, η αποστολή θα αφιχθεί στο αεροδρόμιο της Βαλένσια (Valencia), το οποίο παραμένει σε λειτουργία, και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές της ευρύτερης περιοχής του Καράκας (Caracas), καθώς και στις πόλεις Βαλένσια (Valencia), Caraballeda, Catia La Mar και La Guaira, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψίες, επιστημονικές καταγραφές και τεχνικές αξιολογήσεις των επιπτώσεων των σεισμών.

Η ελληνική συμμετοχή στην αποστολή επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της χώρας μας στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής και ανθρωπιστικής συνδρομής σε περιοχές που πλήττονται από μεγάλης έκτασης φυσικές καταστροφές.