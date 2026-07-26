Ελληνικά ξενοδοχεία: Υψηλοί τζίροι αλλά η σεζόν «κολλημένη»

Η εικόνα του ελληνικού ξενοδοχειακού τομέα αποτυπώνει μια αγορά δύο ταχυτήτων, όπου η ισχυρή χρηματοοικονομική ανάπτυξη συνυπάρχει με δομικές αδυναμίες. Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) αποκαλύπτουν ότι, παρά την εκτίναξη του συνολικού τζίρου στα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η χρονική διεύρυνση της τουριστικής περιόδου παραμένει ένας ανεκπλήρωτος στόχος.

Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής φιλοξενίας αποτελείται από 10.118 ξενοδοχεία, 450.565 δωμάτια και 902.328 κλίνες. Ωστόσο, η προσφορά παραμένει έντονα κατακερματισμένη. Το 72% των μονάδων ανήκει στις χαμηλές κατηγορίες από ένα έως τρία αστέρια, καλύπτοντας το 46% των δωματίων, ενώ το 79% του συνολικού δυναμικού αποτελείται από μικρές επιχειρήσεις χωρητικότητας έως 50 δωματίων. Παράλληλα, η γεωγραφική και λειτουργική συγκέντρωση είναι εμφανής: το 59% των ξενοδοχείων βρίσκεται στη νησιωτική χώρα —αντιπροσωπεύοντας το 67% των δωματίων— και το 62% λειτουργεί σε εποχική βάση, καλύπτοντας το 74% της συνολικής δυναμικότητας.

Παρά τις προσπάθειες για επιμήκυνση της σεζόν, η μέση διάρκεια λειτουργίας των εποχικών καταλυμάτων παρέμεινε καθηλωμένη στους 5,8 μήνες. Οι υψηλότερες κατηγορίες καταγράφουν ελαφρώς μεγαλύτερη διάρκεια, με τα πεντάστερα να φτάνουν τους 6,4 μήνες και τα τετράστερα τους 6,2, ενώ οι κατηγορίες ενός και δύο αστέρων περιορίζονται στους 5,6 μήνες. Η ζήτηση εκδηλώθηκε με 163,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις επισκεπτών και 73,8 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις δωματίων, διαμορφώνοντας τη μέση πληρότητα στα 2,2 άτομα ανά δωμάτιο.

Η οικονομική ευρωστία του κλάδου αντικατοπτρίζεται άμεσα και στην επενδυτική δραστηριότητα. Οι ετήσιες δαπάνες για επισκευές, ανακαινίσεις και συντήρηση ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ (1.545.560.960 €), σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος και απορροφώντας το 12,4% του συνολικού τζίρου. Οι ξενοδόχοι επενδύουν δυναμικά στην αναβάθμιση του προϊόντος τους, αξιοποιώντας την ανοδική τροχιά των εσόδων, την ώρα που το στοίχημα της δωδεκάμηνης λειτουργίας παραμένει ανοιχτό.