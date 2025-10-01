Ελληνικά μαχητικά F-16 πέταξαν στον ουρανό της Λευκωσίας για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου

Δυο Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper, συμμετείχαν στην στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Λευκωσία για την για τα 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου απο την Βρετανία.

Το ζεύγος των F16 πραγματοποίησε δυο διελεύσεις πάνω από τον χώρο της στρατιωτικής παρέλασης δίνοντας μια άλλη νότα στους εορτασμούς για την 65η Επέτειο Ανεξαρτησίας.

Τα δυο μαχητικά διέσχισαν τον ουρανό της Λευκωσίας από την πλευρά της Λάρνακας πραγματοποιώντας στροφή αριστερά πάνω από την παρέλαση.

Τα ελληνικά F-16 που συμμετείχαν στην στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 65ης επετείου της ανεξαρτησίας της Κύπρου στην πρωτεύουσα Λευκωσία, την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025. AP Photo/Petros Karadjias

Τελευταία φορά που ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη συμμετείχαν στους εορτασμούς ανεξαρτησίας ήταν το 2017 όπου ζεύγος F16 block52+ εισήλθαν στο FIR Λευκωσίας χωρίς να γίνουν αντιληπτά από την τουρκική πολεμική αεροπορία πέρασαν πάνω από την παρέλαση για να επιστρέψουν στην συνέχεια στη βάση τους στην Ελλάδα.

Η διέλευση των μαχητικών αεροσκαφών F16 Viper πάνω από την Κύπρο και τον χώρο της στρατιωτικής παρέλασης αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμη μια φορά το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Θανάσης Δαβάκης, σε δηλώσεις μετά τη στρατιωτική παρέλαση.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση της Ελλάδας στους εορτασμούς εξέφρασε τη συγκίνηση που, όπως είπε, θα ένιωθε κάθε Έλληνας που πατά το χώμα της Μεγαλόνησου.