Ellinika Hoaxes: Παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί της Καρυστιανού για την «Κβαντική Ιατρική»

Στους ισχυρισμούς της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με την αποκαλούμενη «κβαντική ιατρική» και, ειδικότερα, τον βιοσυντονισμό εστιάζει έρευνα των Ellinika Hoaxes, χαρακτηρίζοντας παραπλανητική τη σύνδεση μεταξύ πραγματικών εφαρμογών της κβαντικής φυσικής και εναλλακτικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πρακτικών, οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, δεν διαθέτουν αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τις πρόσφατες δημόσιες αναφορές της Μαρίας Καρυστιανού στην κβαντική ιατρική, οι οποίες περιλαμβάνονται και στην προσωπική της ιστοσελίδα. Η ίδια υπερασπίστηκε τις σχετικές αναφορές, υποστηρίζοντας ότι η κβαντική τεχνολογία έχει πραγματικές εφαρμογές στην Ιατρική, όπως τα λέιζερ και η μαγνητική τομογραφία. Παράλληλα, έχει διευκρινίσει ότι δεν υφίσταται ειδικότητα «κβαντικού ιατρού», αλλά ότι αναφέρεται στις εφαρμογές της κβαντικής τεχνολογίας στον τομέα της υγείας.

Τα Ellinika Hoaxes, ωστόσο, εστιάζουν σε διαφορετικό σημείο: όχι στο εάν η κβαντική φυσική έχει εφαρμογές στην Ιατρική -κάτι που δεν αμφισβητείται- αλλά στο κατά πόσο αυτές οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιστημονικό επιχείρημα υπέρ του βιοσυντονισμού ή της «κβαντικής βιοανατροφοδότησης».

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το περιεχόμενο που έχει παρουσιαστεί στην επαγγελματική ιστοσελίδα της Μαρίας Καρυστιανού, όπου η «κβαντική ιατρική» συνδέεται με την «κβαντική βιοανατροφοδότηση» και τον βιοσυντονισμό.

Μεταξύ άλλων, αποδίδεται στον βιοσυντονισμό η δυνατότητα να αντιμετωπίζει αλλεργιογόνους παράγοντες και να οδηγεί σε απευαισθητοποίηση του οργανισμού χωρίς τη χρήση φαρμάκων, ενώ η μέθοδος παρουσιάζεται ως εφαρμόσιμη ακόμη και σε παιδιά από τη βρεφική ηλικία «χωρίς κανένα κίνδυνο».

Σύμφωνα με την προσέγγιση του fact-check, η αναφορά στα λέιζερ και στη μαγνητική τομογραφία ξεκινά από ένα πραγματικό επιστημονικό δεδομένο: και οι δύο τεχνολογίες αξιοποιούν φαινόμενα που περιγράφονται από τη σύγχρονη φυσική. Αυτό όμως, επισημαίνεται, δεν αποτελεί απόδειξη για την αποτελεσματικότητα του βιοσυντονισμού.

Η λειτουργία μιας τεχνολογίας που στηρίζεται σε κβαντικά φαινόμενα δεν συνεπάγεται ότι κάθε θεραπεία ή διαγνωστική πρακτική που χρησιμοποιεί τους όρους «κβαντικός», «ενεργειακός» ή «ηλεκτρομαγνητικός» διαθέτει επιστημονική εγκυρότητα.

Τι λέει η Επιστήμη για τον βιοσυντονισμό

Τα ερωτήματα αυτά δεν αφορούν μόνο τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού.

Η Βρετανική Εταιρεία Αλλεργίας και Κλινικής Ανοσολογίας αναφέρει ότι οι διαγνωστικές μέθοδοι βιοσυντονισμού δεν αποτελούν έγκυρες εξετάσεις για τη διάγνωση τροφικών αλλεργιών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το Memorial Sloan Kettering Cancer Center χαρακτηρίζει μη τεκμηριωμένες τις θεωρίες στις οποίες βασίζεται ο βιοσυντονισμός, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία πως τα πάσχοντα όργανα εκπέμπουν διαφορετικά ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία μπορούν να «διορθωθούν» μέσω ειδικών συσκευών.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παιδιά, το κέντρο αναφέρεται σε κλινική δοκιμή για παιδιά με ατοπική δερματίτιδα, όπου ο βιοσυντονισμός δεν έδειξε αποτελεσματικότητα, ενώ σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες δεν τον συστήνουν για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πάθησης.

Πού εντοπίζεται ο δυνητικός κίνδυνος για τα παιδιά

Το βασικό ζήτημα δεν είναι ότι έχει αποδειχθεί πως η ίδια η συσκευή βιοσυντονισμού προκαλεί σωματική βλάβη. Ο προβληματισμός αφορά κυρίως τη χρήση μιας μη τεκμηριωμένης μεθόδου για διάγνωση ή θεραπεία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά και παθήσεις όπως οι αλλεργίες, το άσθμα ή το έκζεμα.

Για παράδειγμα, εάν ένας γονέας θεωρήσει ότι μια αλλεργία μπορεί να διαγνωστεί ή να αντιμετωπιστεί αξιόπιστα μέσω βιοσυντονισμού, παρακάμπτοντας τη φαρμακευτική αγωγή, υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσει ή να υποκατασταθεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη διάγνωση ή θεραπεία.

Το Memorial Sloan Kettering σημειώνει, τέλος, ότι οι κλινικές δοκιμές δεν έχουν επιβεβαιώσει την αξιοπιστία του βιοσυντονισμού στη διάγνωση αλλεργιών, ούτε υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να στηρίζουν τη χρήση του για το άσθμα.

Τι απαντά η Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού έχει απορρίψει την κριτική ότι παρουσιάζεται ως «κβαντική γιατρός». «Δεν υπάρχει “κβαντικός ιατρός”», δήλωσε, εξηγώντας ότι με τον όρο αναφέρεται στην κβαντική τεχνολογία και στις εφαρμογές της στην Ιατρική, κυρίως στη διάγνωση και μελλοντικά, όπως υποστήριξε, στη θεραπεία.

Έχει επίσης συνδέσει τη δική της πρακτική με μια ολιστική προσέγγιση της Ιατρικής και έχει υποστηρίξει ότι χρησιμοποιεί τον βιοσυντονισμό με στόχο τη βελτίωση της υγείας των ασθενών.

Η επιστημονική ένσταση που διατυπώνουν τα Ellinika Hoaxes και άλλοι οργανισμοί ελέγχου γεγονότων είναι, επομένως, πιο συγκεκριμένη: άλλο οι αποδεδειγμένες εφαρμογές της κβαντικής φυσικής στη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία και άλλο ο βιοσυντονισμός και οι θεραπευτικοί ισχυρισμοί που τον συνοδεύουν.

Κατά τα Ellinika Hoaxes, η σύνδεση των δύο δημιουργεί μια παραπλανητική εικόνα επιστημονικής τεκμηρίωσης, ιδιαίτερα όταν οι σχετικές πρακτικές παρουσιάζονται ως κατάλληλες για βρέφη και παιδιά ή ως τρόπος αντιμετώπισης αλλεργιών χωρίς φάρμακα.