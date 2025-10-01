Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη με 3 εκατ. ευρώ μετρητά – Η σχέση με το οργανωμένο έγκλημα στην Κίνα

Εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από το γραφείο ενός τελωνειακού στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι, καθώς οι Αρχές ενέτειναν τις έρευνες για απάτη ΦΠΑ που συνδέεται με το κινεζικό οργανωμένο έγκλημα, όπως αποκάλυψε η ανώτατη εισαγγελέας της ΕΕ, Λάουρα Κοβέσι, με δηλώσεις που έκανε στους Financial Times .

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, σημείωσε ότι τα κατασχεθέντα ευρώ ήταν προϊόντα εγκληματικών ενεργειών για τη μαζική αποστολή αγαθών στην Ευρώπη χωρίς την καταβολή των απαιτούμενων δασμών και φόρων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) απήγγειλε τον περασμένο μήνα κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις brokers, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι ότι συμμετείχαν σε σχέδιο εισαγωγής προϊόντων από την Κίνα – όπως ηλεκτρικά ποδήλατα – παρακάμπτοντας τις πληρωμές δασμών και φόρων.

Κατά τη διάρκεια εφόδων τον Ιούνιο που στόχευαν το λιμάνι του Πειραιά, οι αστυνομικές Αρχές κατέσχεσαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά από το γραφείο ενός τελωνειακού αντιπροσώπου — πάνω από 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ — και επιπλέον 300.000 ευρώ στο σπίτι του, είπε η Κοβέσι.

Τα χαρτονομίσματα αποτελούσαν μέρος συνολικού ποσού 4,78 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκαν σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ που πάγωσαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την EPPO. Συνολικά, κατασχέθηκαν 5,8 εκατ. ευρώ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης ακίνητα, αυτοκίνητα καθώς και περισσότερα από 2.400 κοντέινερ, αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ.

«Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ μέχρι σήμερα»

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ μέχρι σήμερα», δήλωσε η Κοβέσι. «Στοχεύουμε εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές αγαθών από την Κίνα, αποφεύγοντας δασμούς και διαπράττοντας μεγάλης κλίμακας απάτη ΦΠΑ».

Η EPPO εκτιμά ότι οι απώλειες από την υπόθεση, η οποία εκτείνεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτονται αυτή τη στιγμή από την έρευνα, υπερβαίνουν τα 800 εκατ. ευρώ σε δασμούς και ΦΠΑ.

«Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά… υπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι που τους βοήθησαν, γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να στήσεις ένα τόσο τεράστιο σχέδιο», είπε η Κοβέσι.

Η Κοβέσι, η οποία έγινε η πρώτη Ευρωπαία γενική εισαγγελέας όταν το EPPO ιδρύθηκε το 2019, δήλωσε ότι «το οργανωμένο έγκλημα αυξάνεται και γίνεται ισχυρότερο εξαπατώντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς».

Η απάτη στον ΦΠΑ έχει καταστεί «η πιο ελκυστική» εγκληματική δραστηριότητα στην ΕΕ, είπε, καθώς συχνά συνδυάζεται με απάτες δασμών. «Οι απάτες ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό των εκτιμώμενων ζημιών στις υποθέσεις που διερευνούμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η απάτη ΦΠΑ κοστίζει στην ΕΕ περίπου 50 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Είπε ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονται στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην Ελλάδα, καθώς «θέλουν να κυριαρχήσουν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα… και να πληρώνουν ελάχιστα χρήματα».

«Αν δεν πληρώνεις κανενός είδους φόρους, μπορείς να πουλήσεις αυτά τα προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή από τη συνηθισμένη. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεις τους παραγωγούς που εδρεύουν στην Ευρώπη», είπε η Κοβέσι.

Η έρευνα που ξεκίνησε από… σπόντα

Η έρευνα ξεκίνησε από δύο μικρότερες υποθέσεις που σχετίζονταν με λανθασμένες δηλώσεις ηλεκτρικών ποδηλάτων και αποστολών υφασμάτων στον Πειραιά και στο ιταλικό λιμάνι του Μπάρι. «Εισήγαγαν ηλεκτρικά ποδήλατα. Αλλά στην πραγματικότητα τα δήλωναν ως αλυσίδες ή λάστιχα», είπε η Κοβέσι, προσθέτοντας ότι αυτό επέτρεψε στις εγκληματικές ομάδες να αποφύγουν τους δασμούς αντιντάμπινγκ και να αποκομίσουν «παράνομα κέρδη».

Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 λανθασμένες τελωνειακές δηλώσεις, είπε η Κοβέσι. Τελικά, οι δύο εταιρείες αποδείχθηκε ότι ήταν «αχυράνθρωποι» και οι Κινέζοι ιδιοκτήτες τους συνδέονταν επίσης με την ιταλική υπόθεση, πρόσθεσε. «Είδαμε ότι επρόκειτο για τις ίδιες τυπολογίες και το ίδιο μοτίβο».

Οι ομάδες φέρονται επίσης να δημιούργησαν εικονικές εταιρείες για να αποφύγουν την καταβολή ΦΠΑ στο τελικό σημείο πώλησης των αγαθών. «Δημιούργησαν ψεύτικες εταιρείες και δεν πλήρωσε κανείς τίποτα», είπε η Κοβέσι.

Πρόσθεσε ότι οι τελωνειακές αρχές δεν εντόπισαν προειδοποιητικά σημάδια στις τελωνειακές δηλώσεις, παρόλο που υπήρχαν «τεράστιες κόκκινες σημαίες». Ισχυρίστηκε ότι οι τελωνειακοί «δεν έκαναν αυτούς τους ελέγχους επειδή μερικές φορές λάμβαναν δωροδοκία».

«Αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου»

Τρεις αξιωματούχοι με άμεση γνώση των τελωνειακών διαδικασιών στο λιμάνι του Πειραιά λένε ότι η υπόθεση απάτης είναι «μόνο η κορυφή του παγόβουνου», επισημαίνοντας την έλλειψη αυτοματοποιημένων συστημάτων σάρωσης ικανών να ελέγξουν σωστά τις εισερχόμενες αποστολές. Περίπου 5,1 εκατ. κοντέινερ φτάνουν κάθε χρόνο στον Πειραιά.

«Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαία εισαγγελέα γιατί ο στόχος μας είναι κοινός, να υπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον», δήλωσε ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία εποπτεύει τα τελωνεία στο λιμάνι.

Το ίδιο το λιμάνι ανήκει κατά πλειοψηφία σε θυγατρική της Cosco, της κινεζικής κρατικής ναυτιλιακής εταιρείας. Απέκτησε για πρώτη φορά το μερίδιό του το 2008, κατά τη διάρκεια μιας σειράς ιδιωτικοποιήσεων που οι διεθνείς πιστωτές ώθησαν την Αθήνα να εγκρίνει μετά το διεθνές πακέτο διάσωσης των 300 δισ. ευρώ.

Η Cosco δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει «μια εν εξελίξει έρευνα», αλλά πρόσθεσε ότι «συνεχίζει να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των ελληνικών αρχών».