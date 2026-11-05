Ελλάδα – Κατάρ: Ετήσιος Στρατηγικός Διάλογος με έμφαση σε άμυνα, επενδύσεις και Δίκαιο της Θάλασσας

Την πρόθεσή τους να καθιερώσουν Ετήσιο Στρατηγικό Διάλογο, με στόχο την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, η ασφάλεια, το εμπόριο και οι επενδύσεις, ανακοίνωσαν η Ελλάδα και το Κατάρ, μετά την πραγματοποίηση του πρώτου Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, στις 4 Νοεμβρίου 2026.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κοινή αναφορά των δύο πλευρών στην προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και στην ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας, ιδιαίτερα στις ζωτικής σημασίας διεθνείς θαλάσσιες οδούς.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, ο σχεδιαζόμενος Στρατηγικός Διάλογος αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας, μέσα από το οποίο Αθήνα και Ντόχα θα προωθούν κοινές προτεραιότητες και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης του Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2026, η οποία έδωσε νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκονται το εμπόριο και οι επενδύσεις, η άμυνα και η ασφάλεια, η τεχνολογία και η καινοτομία, καθώς και η δημόσια υγεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η εκπαίδευση. Οι δύο χώρες εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν πέρα από τις πολιτικές διακηρύξεις, επιδιώκοντας πρακτικά αποτελέσματα στους συγκεκριμένους τομείς.

Παράλληλα, Ελλάδα και Κατάρ υπογράμμισαν τον κοινό τους προσανατολισμό στην προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου, επιβεβαιώνοντας την επιδίωξή τους να ενισχύσουν τον ρόλο τους ως αξιόπιστων διεθνών εταίρων.

Στον πρώτο Πολιτικό Διάλογο συμπροήδρευσαν ο επικεφαλής της Α6 Διεύθυνσης Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννης-Φοίβος Γεωργακάκης, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Khalid bin Fahad Al-Khater, και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Fahad bin Mohammed Kafoud.

Η καθιέρωση του Ετήσιου Στρατηγικού Διαλόγου, εφόσον οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδώσει θεσμικό και συστηματικό χαρακτήρα στις επαφές των δύο χωρών, ενισχύοντας τη συνεργασία της Ελλάδας με ένα κράτος που διαδραματίζει σημαντικό διπλωματικό και οικονομικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.