Ελλάδα: Έκρηξη πωλήσεων των πολυτελών αυτοκινήτων

Η εικόνα που καταγράφεται από τον ΣΕΑΑ δείχνει ότι η κατηγορία αυτή έχει πάρει σημαντικό μερίδιο της αγοράς και μάλιστα με ρυθμούς ταχύτερους από το σύνολο των ταξινομήσεων. Τα Range Rover, Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Bentley, Lamborghini και Rolls-Royce εμφανίζονται στους ελληνικούς δρόμους πιο συχνά από ποτέ, με αποτέλεσμα η εικόνα της πολυτέλειας να γίνεται όλο και πιο έντονη

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο 2025, το Range Rover Sport έχει φτάσει ήδη τις 104 ταξινομήσεις με τιμή εκκίνησης τις 120 χιλιάδες ευρώ, ενώ η Porsche Cayenne κατέγραψε 101 ταξινομήσεις με μέση τιμή περίπου 150 χιλιάδες ευρώ. Η BMW XM σημείωσε 16 πωλήσεις με τιμή γύρω στις 140 χιλιάδες, η ηλεκτρική Porsche Taycan 15 πωλήσεις με κόστος κοντά στις 129 χιλιάδες, ενώ η Bentley Bentayga έφτασε τις 3 πωλήσεις με τιμή που ξεκινά από τις 200 χιλιάδες. Στο ίδιο διάστημα, η Lamborghini Urus πούλησε επίσης 3 μονάδες με τιμή περίπου 360 χιλιάδες, η Bentley Flying Spur 2 μονάδες με κόστος γύρω στις 280 χιλιάδες και τέλος η Rolls Royce Cullinan μία μονάδα, με το τιμολόγιο να αγγίζει τις 600 χιλιάδες ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι πως φέτος η Bentley στην Ελλάδα έχει ήδη διαθέσει περισσότερα αυτοκίνητα σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Lamborghini και η Rolls Royce εμφανίζουν σταθερά έστω και μικρά νούμερα, δείχνοντας ότι η ζήτηση υπάρχει.

Η σύγκριση με το 2024 είναι αποκαλυπτική. Πέρυσι πουλήθηκαν μόλις μία Rolls Royce, επτά Bentley, 22 Maserati, 92 Jaguar και 274 Porsche. Οι αριθμοί του 2025, ειδικά για τις Porsche και τα Range Rover, δείχνουν ότι μέσα σε μόλις οκτώ μήνες η αγορά έχει σχεδόν ισοφαρίσει ή και ξεπεράσει τις αντίστοιχες περσινές επιδόσεις. Η πολυτέλεια έχει αρχίσει να καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο στο συνολικό μείγμα πωλήσεων, καθώς οι Έλληνες με υψηλά εισοδήματα στρέφονται σε premium επιλογές που ενισχύουν το status τους αλλά και προσφέρουν υψηλές τεχνολογικές δυνατότητες, συχνά με υβριδικά ή ηλεκτρικά συστήματα.

Αν συνυπολογιστεί ότι το 2024 στο σύνολο της αγοράς ταξινομήθηκαν 137.101 νέα αυτοκίνητα, με αύξηση μόλις 1,9% έναντι του 2023, γίνεται φανερό πως το 2025 οι πολυτελείς μάρκες κινούνται σε πολύ υψηλότερους ρυθμούς.

Όλα δείχνουν ότι το 2025 θα κλείσει με θεαματικά υψηλότερες πωλήσεις πολυτελών αυτοκινήτων σε σχέση με το 2024, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή και παγκόσμια δυναμική που καταγράφει ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 4% στην κατηγορία των premium οχημάτων. Η ελληνική αγορά δεν αποτελεί εξαίρεση, αντίθετα φαίνεται πως επιταχύνει με ταχύτητα, παρά τις γενικότερες οικονομικές δυσκολίες, δείχνοντας ότι η ζήτηση για status και πολυτέλεια παραμένει ισχυρή..