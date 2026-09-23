Ελλάδα–Αίγυπτος–Κύπρος: Ενισχύουν την αμυντική συνεργασία και τον συντονισμό για κοινές απειλές

Τη σημασία της ενίσχυσης των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για την υποστήριξη της συλλογικής ικανότητας για ταχεία και ενιαία αντίδραση σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών τονίζουν, σε Κοινή Δήλωση που υπέγραψαν χθες, 22 Σεπτεμβρίου 2026, στο Κάιρο, ο υπουργός Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής και αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, στρατηγός Ashraf Salem Zaher, και ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας.

Η Κοινή Δήλωση υπεγράφη κατά την 6η Τριμερή Συνάντηση των υπουργών Άμυνας των τριών κρατών.

Στην Κοινή Δήλωση υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι υπουργοί αξιολόγησαν και εξέτασαν τις εξελίξεις, το περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας και τις απειλές που προκύπτουν από ένοπλες συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον έδωσαν έμφαση στη συνέχιση των προσπαθειών για την ανάπτυξη στρατιωτικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών με κοινό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για την αντιμετώπιση των απειλών, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τις προσπάθειες περιφερειακής ανάπτυξης.

Στην Κοινή Δήλωση αναφέρεται ότι υπήρξε σύμπτωση απόψεων σχετικά με τη σημασία της ενίσχυσης των κοινών πλαισίων προστασίας για τις γραμμές εφοδιασμού, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και τις υπεράκτιες ενεργειακές υποδομές στην Ανατολική Μεσόγειο έναντι διαφόρων απειλών, ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων συνθηκών που αφορούν την περιοχή.

Τα τρία μέρη, προστίθεται στην ανακοίνωση, επιβεβαίωσαν ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός συνεργασίας χρησιμεύει ως πυλώνας για την περιφερειακή σταθερότητα και βασίζεται στην ειλικρίνεια, τη δέσμευση για καλή γειτονία και την προστασία της περιφερειακής ασφάλειας στο πλαίσιο της τήρησης του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), άλλων σχετικών συμφωνιών, κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών του σεβασμού της κρατικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις, απαλλαγμένων από διεθνή/περιφερειακό ανταγωνισμό και πόλωση.

Οι υπουργοί Άμυνας των τριών χωρών εξέφρασαν την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών και του συντονισμού των θέσεών τους για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών προκλήσεων/απειλών ασφάλειας, με κυριότερες την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την καταπολέμηση όλων των μορφών λαθρεμπορίου, της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και την εξασφάλιση της υσιπλοΐας, γεγονός που επιβάλλει περαιτέρω ευθύνες για τον συντονισμό και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Δεν παρέλειψαν να εξάρουν τα αποτελέσματα που πέτυχαν οι δυνάμεις που συμμετείχαν στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, με κορυφαία την άσκηση «Μέδουσα», η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού και της ετοιμότητας μάχης για την αποτροπή όλων των μορφών κοινών απειλών.

Τόνισαν, επίσης, τη σημασία και τη συλλογική ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να συνεργαστεί για την αποκλιμάκωση των τρεχουσών εντάσεων στην περιοχή, την αναγκαιότητα άμεσης παύσης των ένοπλων συγκρούσεων και την επίλυση των κρίσεων με πολιτικά μέσα ώστε να αποφευχθεί η επέκταση των συγκρούσεων και των γεωγραφικά και χρονικά εκτεταμένων αντιπαραθέσεων που βλάπτουν ολόκληρο τον κόσμο.

Επανεπιβεβαίωσαν, δε, τη δέσμευση των τριών χωρών να διατηρήσουν εποικοδομητικό διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την εξυπηρέτηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε, τονίζεται στην Κοινή Δήλωση, η σημασία της ενίσχυσης των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για την υποστήριξη της συλλογικής ικανότητας για ταχεία και ενιαία αντίδραση σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών.

Επίσης, συμφωνήθηκε, η εντατικοποίηση της επικοινωνίας, της διαβούλευσης και της ανταλλαγής πληροφοριών και αξιολογήσεων καθώς και ο συντονισμός των κοινών δυνατοτήτων κατά τρόπο ανάλογο με τη σοβαρότητα των τρεχουσών και μελλοντικών στρατιωτικών απειλών και προκλήσεων ασφαλείας σε περιφερειακό επίπεδο.

Τέλος, συμφωνήθηκε, η διεξαγωγή της επόμενης συνεδρίασης του μηχανισμού διαλόγου των υπουργών Άμυνας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα εντός του 2027.