Οευρωβουλευτής της ΝΔ, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής ΕΕ-Τουρκίας, μαζί με τους συναδέλφους του, Μίκαελ Γκάλερ και Ισαμπέλα Λίμα, θα είναι οι εισηγητές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο «Ψήφισμα καταδίκης της Τουρκίας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την παραβίαση της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο «καταδικαστικό για την Τουρκία Ψήφισμα θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες ως αντίθετο προς το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Έντονη αποδοκιμασία της έγκρισης του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026.

Πλήρη και αδιαμφισβήτητη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο στην προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Το δικαίωμα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, σε θαλάσσιες ζώνες σύμφωνα με το άρθρο 121 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Την καταδίκη της Τουρκίας για τη συνεχιζόμενη απειλή πολέμου (casus belli) εφόσον η Ελλάδα προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια κάτι που αποτελεί μονομερές και αναφαίρετο δικαίωμά της σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Μία απειλή πολέμου που δεν είναι συμβατή με το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας».

Τέλος, μεταξύ άλλων, θα καλεί την Τουρκία και τις αρμόδιες λιβυκές αρχές «να καταργήσουν το μνημόνιο και να απόσχουν από την αδειοδότηση ή τη διεξαγωγή ερευνών, γεωτρήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης πόρων βάσει του μνημονίου σε περιοχές όπου τέτοιες δραστηριότητες θα παραβίαζαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας».