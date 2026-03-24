Ελεύθερος ο Γιώργος Τσαγκαράκης με αυστηρούς όρους και υψηλή εγγύηση – Τι είπε στην απολογία του

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην αρμόδια ανακρίτρια ο Γιώργος Τσαγκαράκης .

Συγκεκριμένα του επιβλήθηκαν οι όροι της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εγγυοδοσία 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων.

Επιτρέπεται η ενασχόληση για τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Η υπάλληλός του κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

«Το Ευαγγέλιο μου το έδωσε συνεργάτης μου

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα που είχε στην κατοχή του του το είχε παραδώσει αλλοδαπός συνεργάτης του.

«Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας. Τα χρήματα μου δικαιολογούνται απόλυτα. Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου. Για το Ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό στέλεχος εταιρίας και προσκόμισα έγγραφα.

Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί».

Για τους πίνακες που εντοπίστηκαν στις αποθήκες του υποστήριξε ότι είναι οικογενειακά κειμήλια.

«Ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα μου. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς ουδέποτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πίνακας που ήταν πλαστός.

Ήταν παρατημένοι πίνακες εδώ και δεκαετίες. Η διαδικασία του ελέγχου έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την υπάλληλο της πινακοθήκης πράγμα πρακτικά αδύνατο.

Προσβάλλει την τέχνη».