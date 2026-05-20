Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 45χρονος για το θανατηφόρο δυστύχημα στη Ρόδο

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που κατηγορείται για το τραγικό δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους μια 57μητέρα και η 26χρονη κόρη της.

Συγκεκριμένα, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της υποχρεωτικής του εμφάνισης κάθε πενθήμερο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε μήνα, της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, της αφαίρεσης διπλώματος οδήγησης και της απαγόρευσης χρήσης οποιουδήποτε μηχανοκίνητου μέσου.

Ο 45χρονος, συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του κ.κ. Στέλιο Κιουρτζή, Δήμο Μουτάφη και Μανώλη Ζέζιο, έδωσε για πάνω από μια ώρα εξηγήσεις στον ανακριτή Ρόδου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε της κατηγορίες που του αποδίδονται.

Σημειώνεται πως σήμερα δήλωσαν παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας για λογαριασμό των συγγενών της 57χρονης μητέρας, ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Βερβέρης και για την πλευρά των συγγενών του πατέρα της 26χρονης οι δικηγόροι, Τηλέμαχος Καμπούρης και η κ. Κυριακούλα Δημητραδιού και Νίκος Γιαννάς.

Μέσα σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα τελέστηκαν σήμερα οι κηδείες των δύο γυναικών που έχασαν την ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Κυριακής. Την εξόδια ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος.