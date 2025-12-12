Ελεονώρα Ζουγανέλη: Οδηγούσε μηχανάκι υπό την επήρεια αλκοόλ, της αφαιρέθηκε το δίπλωμα και της επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ

Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε να οδηγεί μηχανάκι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν την τραγουδίστρια για έλεγχο, λίγο πριν τις τρεις τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου. Αφού της έκαναν αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα 0,10 αλκοόλ. Είχε προηγηθεί και άλλη μέτρηση που έδειξε 0,15.

Στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10 που σημαίνει ότι η Ελεονώρα Ζουγανέλη ήταν πάνω από αυτό, με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα για 60 ημέρες και να της επιβληθεί πρόστιμο 350 ευρώ.

ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ