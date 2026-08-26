Ελεγκτικό Συνέδριο: Οριστικά υπεύθυνος ο Β. Παπαγεωργόπουλος για το έλλειμμα των 8,2 εκατ. ευρώ

ΗΟλομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέρριψε στο σύνολό της την αίτηση αναίρεσης πρώην δημάρχου, επικυρώνοντας τη δημοσιονομική ευθύνη του για έλλειμμα 8.218.152 ευρώ, που είχε διαπιστωθεί στα ταμεία του δήμου το 2006.

Το ποσό αφορά κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές υπέρ τρίτων, οι οποίες εμφανίζονταν ως καταβληθείσες, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται από τους αντίστοιχους φορείς.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε τον πρώην δήμαρχο συνυπεύθυνο για την αποκατάσταση της ζημίας, καθώς είχε αναθέσει τη διαχείριση των συγκεκριμένων ποσών, επιτρέποντας πληρωμές με μετρητά χωρίς προηγούμενη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. Μετά την απόφαση ανοίγει πλέον η διαδικασία για την είσπραξη των χρημάτων.