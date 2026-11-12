Ελεγκτικό Συνέδριο: Απέτρεψε συμβάσεις ύψους 873,91 εκατ. ευρώ – Στα 165,18 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το περασμένο έτος, από τον έλεγχο σχεδίων συμβάσεων συνολικού ποσού 18 δισ. ευρώ, κρίθηκαν αμετάκλητα μη νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες ποσού 873,91 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, έκανε συστάσεις προς την Διοίκηση για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες ανέρχονται στα 165,18 δις ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 66,5% του ΑΕΠ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα κυριότερα σημεία της έκθεσης είναι τα εξής:

• Εκδίκαση 28.714 αιτήσεων παροχής δικαστικής προστασίας για τις οποίες εκδόθηκαν 5.138 δικαστικές αποφάσεις.

• Αναζήτηση συνολικού ποσού 27,52 εκατ. Ευρώ προς αποκατάσταση αντίστοιχων ελλειμμάτων με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε βάρος των ελλειμματιών υπολόγων.

• ΄Ελεγχος σχεδίων συμβάσεων συνολικού ποσού 18 δισ. ευρώ, εκ των οποίων διαγωνιστικές διαδικασίες συνολικού ποσού 873,91 εκατ. ευρώ κρίθηκαν αμετάκλητα μη νόμιμες.

• Διενέργεια θεματικών ελέγχων σε κρίσιμα ζητήματα όπως η αυθαίρετη εκμετάλλευση του αιγιαλού και των παραλιών, η αναδάσωση δασικών εκτάσεων κατεστραμμένων από πυρκαγιές, η έγκαιρη κτηματογράφηση της χώρας, η επαρκής στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών, η πρόσφορη εκμετάλλευση των κληροδοτημάτων των ΑΕΙ, και η διατύπωση στοχευμένων συστάσεων για τη βελτίωση της δημόσιας διαχείρισης.

• Διαπιστώσεις – ευρήματα του ελέγχου επί του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Κράτους για το οικονομικό έτος 2024 και της έκθεσης για τη Δημοσιονομική Βιωσιμότητα έτους 2024.

• Η ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω του «Εικονικού Βοηθού Δικαστή» στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

• Συστάσεις προς την Διοίκηση για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες ανέρχονται σε 165,18 δις ευρώ, αντιστοιχούν στο 66,5% του ΑΕΠ, διογκώνονται διαχρονικά και συνιστούν μείζον διαρθρωτικό πρόβλημα.

• Η κύρια σύσταση αφορά στη διερεύνηση των αιτιών αναποτελεσματικότητας της διαδικασίας εκκαθάρισης των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, την αξιοποίηση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου για την διαγραφή τους, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, και την ενίσχυσή του για την επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών στόχων.